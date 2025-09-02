#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στις 16 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα εξαμήνου της Aegean

Η τηλεδιάσκεψη των αναλυτών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 16:00 ώρα Ελλάδος

Στις 16 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα εξαμήνου της Aegean

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:41

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου 2025 την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.aegeanair.com καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr.

Η τηλεδιάσκεψη των αναλυτών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Aegean: Ακύρωσε 1.721 ίδιες ομολογίες

Κανονικά οι πτήσεις της Aegean αύριο Πέμπτη

Euroxx Χρηματιστηριακή: Εκτίναξη κερδών το α’ εξάμηνο

Aegean: Παροχή ευελιξίας για όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο