ΤΕΚΑΛ: Το κενό του 2024 και η προσδοκία για άλμα

Αύξηση κύκλου εργασιών της τάξης του 35%-40% το 2025 αναμένει η κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΚΑΛ, η οποία το 2024 ολοκλήρωσε χρήση που επηρεάστηκε από την καθυστέρηση σημαντικών έργων που διέθετε στο χαρτοφυλάκιο της.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της κατάσταση η εταιρεία που διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης στο διάστημα από τα τέλη του 2024 έως και σήμερα έχει προσθέσει σημαντικές νέες συμβάσεις έργων, ενώ έχουν επανεκκινήσει εργασίες στον ΟΛΠ και σε κτιριακά έργα (ανακατασκευή δύο ξενοδοχείων στις οδούς Μάρνη και Ηπείρου), που είχαν προσωρινά σταματήσει λόγω εκκρεμών προσφυγών στο ΣτΕ.

Τα σημαντικότερα νέα έργα της περιόδου είναι η σύμβαση για αρδευτικό έργο στην Ερμιονίδα (προϋπολογισμού 53 εκατ. ευρώ), το έργο εκβάθυνσης του λιμένα Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) αλλά και η σύμβαση για την κατασκευή των υποδομών για το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο για λογαριασμό της παραχωρησιούχου κοινοπραξίας Goldair- ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Το έργο έχει προϋπολογισμό 260 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) και αναμένεται να ξεκινήσει πριν το τέλος του 2025.

Υπενθυμίζεται πως ο αρχικός διαγωνισμός κατασκευής προϋπολογισμού 109 εκατ. ευρώ είχε ανατεθεί στον όμιλο Μυτιληναίος (ΜΕΤΚΑ), ο οποίος ωστόσο δεν ενεργοποιήθηκε, οδηγώντας την παραχωρησιούχο σε νέο κύκλο αποστολής προσκλήσεων σε κατασκευαστικές εταιρείες 7ης αλλά και 6ης τάξης, καταλήγοντας στην προσφορά της ΤΕΚΑΛ, η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου.

Πέραν των εξελίξεων αυτών, που ξεπερνούν το όριο της προηγούμενης δωδεκάμηνης χρήσης, η ΤΕΚΑΛ εμφάνισε το 2024 κάμψη αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 42,641 εκατ. ευρώ από 54,017 εκατ. ευρώ του 2023, εξαιτίας –όπως προαναφέρθηκε της διακοπής των εργασιών στα έργα του λιμανιού στον Πειραιά (προβλήτας κρουαζιέρας) αλλά και ξενοδοχεία των Οδών Μάρνης και Ηπείρου, λόγω προσφυγών στο ΣτΕ, τα οποία ωστόσο βρίσκονται το 2025 σε εξέλιξη.

Τα προ φόρων αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση 2024 ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ έναντι 1,312 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2023. Τα ίδια Κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 26,6 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις σε 66,3 εκατ. ευρώ έναντι 26,7 εκατ. ευρώ και 60 εκατ. ευρώ αντίστοιχα στη χρήση του 2023.

Η εταιρεία το 2024 προκειμένου να ανταπεξέλθει στα άμεσα έξοδά της κατέφυγε σε αύξηση των δανείων της κατά 4,2 εκατ. ευρώ, καθώς η ρευστότητα της επηρεάστηκε από την ανακοπή εκτέλεσης έργων. Παρόλα αυτά ολοκλήρωσε τη χρήση του 2024 με αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα της τάξης των 10,2 εκατ. ευρώ.