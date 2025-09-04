#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ στο πλευρό του ΠΑΣ Γιάννινα

«Η ΧΗΤΟΣ υπήρξε πάντοτε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ και δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό του σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, κ. Νίκος Χήτος .

Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 και η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά τη συνεργασία τους, με στόχο τη στήριξη της ομάδας και την ενίσχυση του αθλητισμού στην Ήπειρο.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα στήριξης του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ, επιλέγει να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό του Συλλόγου, συμβάλλοντας στη συνέχιση μιας πορείας που ενώνει και εμπνέει τους απανταχού Ηπειρώτες.

Όπως υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, κ. Νίκος Χήτος «Η ΧΗΤΟΣ υπήρξε πάντοτε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ και δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό του σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Μαζί με τους ανθρώπους μας, στεκόμαστε δίπλα στην ομάδα της πόλης μας, στηρίζοντάς τη με πίστη και αποφασιστικότητα. Γιατί ο Π.Α.Σ. είναι η ψυχή του τόπου μας, είναι η δύναμη που μας ενώνει και μας εμπνέει να κοιτάμε όλοι μαζί μπροστά.»

Δήλωση Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966:

Σήμερα, ο Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ κάνει ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στον δρόμο της αναγέννησης.

Με ιδιαίτερη περηφάνια και συγκίνηση, ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με τη ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας και σημείο αναφοράς για την Ήπειρο.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, ανταποκρινόμενη στο μήνυμα της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται τους τελευταίους μήνες, στέκεται ξανά δίπλα στον Π.Α.Σ., αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία αυτή είναι κάτι παραπάνω από μια χορηγία. Είναι απόδειξη ότι κάτι νέο, ελπιδοφόρο και με προοπτική χτίζεται για τον Π.Α.Σ. και για όλη την Ήπειρο.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, ο Π.Α.Σ. σηκώνεται ξανά.

Και όλοι μαζί μπορούμε να τον κρατήσουμε ψηλά!

Γιατί η δύναμη του “μαζί” είναι αυτή που οδηγεί σε νίκες, μέσα και έξω από το γήπεδο.

 

