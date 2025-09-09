Joltie: Χρηματοδότηση ύψους €17,5 εκατ. από την ΕΤΕπ

H ελληνική εταιρεία Joltie που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, υπέγραψε χρηματοδοτική συμφωνία ύψους 17,5 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Παρέστησαν ο aντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, ο dιευθύνων sύμβουλος της Joltie, Γιώργος Πεχλιβάνογλου, καθώς και ο managing partner του επενδυτικού κεφαλαίου Green Horizon Ventures, Αλέξης Κομνηνός, που έχει ήδη εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας.

Στρατηγική επένδυση – Ορόσημο για την πράσινη μετάβαση

Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επένδυση της ΕΤΕπ σε ελληνική ιδιωτική εταιρεία του κλάδου και ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία της χώρας προς την πράσινη μετάβαση. Εμβαθύνει τον ρόλο της ΕΤΕπ στην ελληνική κοινωνία, ως ευρωπαϊκό μοχλό στήριξης της πράσινης μετάβασης, αποτελεί αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Joltie και ανοίγει νέους δρόμους για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα.

Xαρακτηριστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα της Joltie, που προσελκύει την χρηματοδότηση θεσμικών φορέων και ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελεί η καθετοποιημένη παραγωγή, η οποία διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου φόρτισης των οχημάτων.

Στόχος της εταιρείας είναι η διεύρυνση του δικτύου φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, προσφέροντας την δυνατότητα ηλεκτροκίνησης σε όλο τον πληθυσμό και σε αποκλεισμένες έως σήμερα περιοχές, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στη σύγκλιση του ποσοστού ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μιλώντας στην εκδήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της Joltie, Γιώργος Πεχλιβάνογλου χαρακτήρισε την υπογραφή της συμφωνίας ως νέα σελίδα για την εταιρεία.

«Η υποστήριξη, αξιολόγηση και αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι το επιστέγασμα του οράματος μας και πολλών κόπων. Στη νέα σελίδα της Joltie θα φέρουμε την ελληνική και ευρωπαϊκή τεχνολογία στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια και θα μπορέσουνε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να κατασκευάζουμε αξιόπιστα υλικά στην Ελλάδα, μπορούμε να στήνουμε δίκτυα υποδομών με πολύ μεγάλη επιτυχία και να διατηρούμε αυτές τις υποδομές λειτουργικές για πάρα πολλά χρόνια με θετική εμπειρία για τον πελάτη και τον καταναλωτή.

Θα μπορέσουμε να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας για να μπορέσει η ηλεκτροκίνηση να διαδοθεί σε όλα τα οικονομικά στρώματα. Από τα πολύ βασικά στοιχεία, την ανάπτυξη ενός σωστού δικτύου, που θα επιτρέψει χωρίς αποκλεισμούς να χρησιμοποιούν όλοι εύκολα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Ξεκινάμε με πολύ μεγάλη δυναμική σε Ελλάδα και Κύπρο και κοιτάζουμε και τα Βαλκάνια, γιατί είναι ο φυσικός διάδρομος εισόδου στην χώρα. Πρέπει να στήσουμε ένα πάρα πολύ δυνατό δίκτυο στην Ελλάδα και στην Κύπρο ώστε ο επισκέπτης να έχει όλες τις υποδομές έτοιμες και να κάνει το ταξίδι του με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο».

Ο κ. Πεχλιβάνογλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην καθετοποίηση λέγοντας:

«Η καθετοποίηση είναι κάτι που είχαμε εξαρχής στον Όμιλο EUNICE και στη θυγατρική Joldie, πηγάζει από το όραμα του μετόχου μας Γιώργου Καλαβρουζιώτη και το πιστεύουμε όλοι πάρα πολύ για ένα βασικό λόγο: Όταν θέλεις να στήσεις υποδομές και να λειτουργούν συνέχεια πρέπει να έχεις όλα τα εργαλεία που θα επιτρέπουν τη λειτουργία τους. Πρέπει να γνωρίζεις όλα τα σημεία που διέπουν τις υποδομές. Τι καλύτερο από το να είσαι κατασκευαστής. Στη συνέχεια είναι πολύ σημαντικό, να δούμε την πραγματική προστιθέμενη αξία των Ελλήνων μηχανικών που μπορούν να σχεδιάσουν προϊόντα που είναι ιδανικά για τις δικές μας συνθήκες.

Δεν είναι πολλές οι χώρες που αναπτύσσουν ηλεκτροκίνηση με εκατοντάδες νησιά, με παραθαλάσσιες περιοχές, σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οι συνθήκες αυτές απαιτούν ειδικούς σχεδιασμούς. Έτσι καταφέρνουμε να υλοποιήσουμε αυτά τα σχέδια, να παράξουμε αυτά τα προϊόντα στην Ελλάδα, να κάνουμε και τις αντίστοιχες εξαγωγές και να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα. Όταν οι υποδομές κατασκευάζονται στις δικές μας εγκαταστάσεις, είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούν να λειτουργήσουν και την επόμενη μέρα».

Σχετικά με το θέμα της ταχύτητας φόρτισης ο κ. Πεχλιβάνογλου εξήγησε ότι γίνεται ανάλυση του κάθε σημείου εγκατάστασης φορτιστή προκειμένου να προσδιοριστεί η ιδανική ταχύτητα φόρτισης για την χρήση του σημείου. Κατηγοριοποιούνται τα σημεία, σχεδιάζεται και κατασκευάζεται ο ιδανικός φορτιστής και στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια εξυπηρέτησης όλων τα σημείων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Joltie, συνέχισε:

«Για να μπορέσει η ηλεκτροκίνηση να αξιοποιηθεί από όλα τα οικονομικά στρώματα θα πρέπει η φόρτιση ναι είναι οικονομική. Και για να οικονομική είναι πρέπει να γίνει σωστή επένδυση με τον σωστό φορτιστή. Δεν μπορεί ένα φορτιστής να καλύψει όλες τις ανάγκες Αυτή η επιστημονικότητα απαιτείται για να αναπτυχθεί ένα σωστό δίκτυο φόρτισης».

Ο Γιώργος Πεχλιβάνογλου είπε ότι στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο για την ηλεκτροκίνηση. Η Joltie θα φέρει την ηλεκτροκίνηση σε όλη την επικράτεια με θετικούς οικονομικούς όρους για τον κόσμο, και θα δώσει δυνατότητα ηλεκτροκίνησης στις χαμηλότερες κατηγορίες των οχημάτων, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να αντικαταστήσουν τα παλαιωμένα αυτοκίνητα με νέα ή μεταχειρισμένα ηλεκτρικά.

Μία επιπλέον διάσταση της συμφωνίας ανέδειξε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, λέγοντας ότι η χρηματοδότηση συντελεί επιπλέον στην προσπάθεια να γίνει η πράσινη μετάβαση περισσότερο δίκαιη, καθώς με την αύξηση του αριθμού των εγκατεστημένων φορτιστών μειώνονται οι αποκλεισμένες περιοχές.

Αιτιολογώντας την απόφαση της ΕΤΕπ να χρηματοδοτήσει την Joltie, ο κ. Τσακίρης είπε επελέγη η συγκεκριμένη εταιρεία γιατί είναι ταχέως αναπτυσσόμενη, έχει κάθετη παραγωγή, πολύ γρήγορη απόκριση σε βλάβες δικτύου και είναι από τις εταιρείες που πέρα από την πράσινη μετάβαση βοηθούν και την γενικότερη ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο managing partner του Green Horizon Ventures, Αλέξης Κομνηνός μετέφερε στο ακροατήριο της εκδήλωσης τον ενθουσιασμό του επενδυτικού κεφαλαίου, για τη συμμετοχή στο project της Joltie. Στην απόφαση αυτή συνετέλεσε, η εξειδίκευση της Joltie, που παράγει αποκλειστικά και μόνο φορτιστές, η επιλογή των σημείων εγκατάστασης των φορτιστών, η ισχύς τους και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των φορτιστών σε άλλους τομείς αλλά και το γεγονός ότι είναι απολύτως καθετοποιημένη και ελληνική εταιρεία.

«Το ότι είναι καθετοποιημένη στην Ελλάδα της δίνει μία μοναδικότητα και αυτή είναι η γρήγορη ανταπόκριση. Μπορεί να μεταφέρει τους φορτιστές της από το ένα σημείο στο άλλο, να αναβαθμίσει ή να αλλάξει τη χρήση τους σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να προσθέσει υπηρεσίες στους φορτιστές πάρα πολύ γρήγορα και ευέλικτα», εξήγησε ο κ. Κομνηνός.

Τέλος, ο managing partner του Green Horizon Ventures, επεσήμανε ότι αυτά τα πλεονεκτήματα της Joltie θα δώσουν δυνατότητα ταχύτερης διείσδυσης στην αγορά και επίτευξης σύγκλισης με τα ευρωπαϊκά ποσοστά ηλεκτροκίνησης, που βρίσκονται στο 45% έναντι των αντίστοιχων ελληνικών που είναι λίγο πάνω από το 20%.

Η Joltie, η οποία ιδρύθηκε το 2022 και εδρεύει στην Αττική, συνδυάζει την κατασκευή εξοπλισμού φόρτισης με τη λειτουργία του δικού της δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, έχοντας εγκαταστήσει το ένα τρίτο όλων των σημείων φόρτισης στην Ελλάδα και λειτουργεί περισσότερους από 500 φορτιστές σε Ελλάδα και Κύπρο.