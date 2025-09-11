Εκτίναξη κερδών για την ElvalHalcor σε περιβάλλον κρίσης

Η ElvalHalcor κατάφερε το πρώτο φετινό εξάμηνο, κόντρα σε ένα ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον, να αυξήσει δραστικά τις οικονομικές της επιδόσεις, να βελτιώσει περαιτέρω τη ρευστότητά της και έτσι να είναι σε θέση να ξεκινήσει ένα νέο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, όταν προκύψει μεγαλύτερη ορατότητα στο διεθνές πεδίο.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο μισό του 2025, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από το 1,72 στο 1,862 δισ. ευρώ, το προσαρμοσμένο EBITDA από τα 113,8 στα 134,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη από τα 46,9 στα 70,9 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου περιορίστηκε στα 629,5 εκατ. ευρώ (δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA στο 2,4, πολύ καλύτερος από το στόχο της διοίκησης για τιμή γύρω στο τρία).

Χαρακτηριστικό είναι το ότι σε περίοδο δυσμενούς συγκυρίας, η εισηγμένη αύξησε τον όγκο των πωλήσεών της τόσο στον κλάδου του αλουμινίου (+2,8%), όσο και σε αυτόν του χαλκού (+0,6%).

Από χρηματιστηριακής άποψης, η ElvalHalcor τελεί υπό διαπραγμάτευση στο ΧΑ ελαφρά χαμηλότερα από τη λογιστική της αξία (τρέχουσα αποτίμηση στο ένα δισ., ίδια κεφάλαια της 30ης Ιουνίου 2025 στο 1,057 δισ. ευρώ) και με δείκτη P/E που είναι πολύ πιθανόν -σύμφωνα με τους αναλυτές- να κινηθεί σε μονοψήφιο επίπεδο με βάση τη φετινή κερδοφορία.

Σύμφωνα με κύκλους προσκείμενους στην εισηγμένη, η κατάσταση στη διεθνή αγορά συνεχίζει να παρουσιάζει προκλήσεις και κατά το τρίτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, αναφερόμενοι σε ένα μίγμα χαμηλής ζήτησης, υψηλού πληθωρισμού, προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω επιβολής δασμών (προμηθευτές έσπευσαν να πουλήσουν στις ΗΠΑ, προκαλώντας ελλείψεις στην Ευρώπη) και φυσικά έντονης αβεβαιότητας.

Ο κλάδος αλουμινίου ήταν εκείνος που οδήγησε φέτος την ElvalHalcor σε άνοδο αποτελεσμάτων καθώς πέρα από τη ζήτηση που προέρχεται από τον κλάδο της συσκευασίας, πολύ σημαντικά οφέλη προέκυψαν από το μέτωπο των μεταφορών, τάση που φαίνεται να συνεχίζεται και μετά το πέρας του πρώτου φετινού εξαμήνου.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον και ενώ οι εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν διεθνώς σημαντικές προκλήσεις, η ElvalHalcor σχεδιάζει πλέον ένα νέο σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια, στο περιεχόμενο του οποίου αναμένεται να καταλήξει γύρω στα τέλη του 2025, εκτιμώντας πως μέχρι τότε θα έχει προκύψει μεγαλύτερη ορατότητα στον ορίζοντα.

Αντίθετα, οι φετινές επενδύσεις θα κινηθούν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με δεδομένο ότι στο πρώτο μισό του έτους διαμορφώθηκαν στα 36,6 εκατ. ευρώ.

Κινητικότητα επικρατεί επίσης και στο μέτωπο των προϊόντων που απευθύνονται στον αμυντικό τομέα, καθώς αναμένεται κατά τα επόμενα χρόνια μια μεγάλη αύξηση των επενδύσεων σε αμυντικό εξοπλισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα στελέχη της εταιρείας ωστόσο να μιλούν με συγκρατημένο ύφος:

«Έχουμε ήδη παράξει κατά το παρελθόν προϊόντα που απευθύνονταν στον αμυντικό τομέα, χωρίς όμως ποτέ η συγκεκριμένη δραστηριότητα να αποτελέσει μεγάλο κομμάτι των συνολικών εργασιών μας. Αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεκινήσει επαφές με υποψήφιους πελάτες, συμμετέχουμε σε σχετικές εκθέσεις και εντείνουμε τις προσπάθειές μας, πλην όμως δεν πρόκειται για μια εύκολη αγορά που αποδίδει από μια μέρα στην άλλη» αναφέρεται χαρακτηριστικά.