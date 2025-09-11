Σαράντης: Το άλμα στις εξαγωγές και η στρατηγική που αποδίδει

Συνέχεια στη στρατηγική επικέντρωσης σε κατηγορίες και προϊόντα υψηλότερων περιθωρίων κέρδους αλλά και στο άνοιγμα νέων αγορών δίνει η διοίκηση του ομίλου Σαράντη, έχοντας ήδη καταγράψει και το όφελος αυτής στο α’ εξάμηνο του 2025.

Κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των αναλυτών για τα μεγέθη του ομίλου, τόσο ο CEO, Γιάννης Μπούρας όσο και ο CFO Χρήστος Βάρσος επαναβεβαίωσαν χθες την πρόβλεψη για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης, όπου ο κύκλος εργασιών αναμένεται να αυξηθεί οριακά κατά 2% στα 612 εκατ. ευρώ, αλλά τα κέρδη EBIΤDA αναμένεται να ενισχυθούν κατά +12,7% στα 92 εκατ. ευρώ και τα κέρδη κέρδη EBIT κατά +14,8% στα 70 εκατ. ευρώ.

Η επίδοση στην κερδοφορία -τόσο στο α’ εξάμηνο όσο και ως πρόβλεψη για το σύνολο της χρήσης- παρά την συγκράτηση του τζίρου αποδίδεται στο όφελος από την επικέντρωση σε προϊόντα υψηλών περιθωρίων κέρδους (καλλυντικά) και αναθεώρηση συμβολαίων για την παραγωγή private label προϊόντων για τρίτους.

Σημειώνεται ότι συνολικά τα επώνυμα προϊόντα του ομίλου παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 2,5% σε αξία ενώ τα private label προϊόντα εμφάνισαν μείωση πωλήσεων κατά 16,7%.

Σε ότι αφορά τις επιδόσεις ανά αγορά, η Ελλάδα -χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι πωλήσεις εξαγωγών προς τρίτες χώρες- στο α’ εξάμηνο του 2025 εμφάνισε αύξηση πωλήσεων σε αξία κατά 3,5%.

Πίεση ωστόσο δέχθηκε η δραστηριότητα του ομίλου μέσω των θυγατρικών του σε Πολωνία (κυρίως λόγω αναδιοργάνωσης της Stella Pack και της στροφής σε επώνυμα προϊόντα οικιακής χρήσης), σε Ρουμανία, Σερβία, Ουκρανία (λόγω πτώσης της κατανάλωσης και ιδιαίτερων πολιτικών συνθηκών).

Η προοπτική των εξαγωγών

Η προσπάθεια εξαγωγής των δερμοκαλλυντικών προϊόντων του ομίλου σε αγορές πέρα από το δίκτυο θυγατρικών στη ΝΑ Ευρώπη, που υπήρξε μια στρατηγική επιλογή της διοίκησης του ομίλου, αποδίδει σημαντικά, καθώς στο α’ εξάμηνο του 2025 αυτές ενισχύθηκαν κατά 52,7% (εξού και το +9,9% των πωλήσεων που εμφάνισε η ελληνική μητρική που ενσωματώνει τις εξαγωγικές πωλήσεις).

Σε απόλυτους αριθμούς, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 17,6 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση του ομίλου να εκτιμά πως για το σύνολο του 2025 θα ανέλθουν στα 24-25 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή σύμφωνα με τον κ. Βάρσο «φέρνει πολύ νωρίτερα τον αρχικό μας στόχο για εξαγωγές 30 εκατ. ευρώ έως το 2028».

Η εταιρεία εξάγει ήδη στις Φιλιππίνες τις δερμοκαλλυντικές σειρές Clinea, Bioten και τα αντιηλιακά Carroten, ωστόσο το σημαντικότερο break through αφορά στην είσοδο της εταιρείας στην αγορά των ΗΠΑ. Σήμερα, λίγους μήνες μετά το λανσάρισμα του Carroten στο δίκτυο καταστημάτων Target και στην πλατφόρμα της Amazon, το προϊόν βρίσκεται σε 1.900 φυσικά σημεία πώλησης, ενώ η διοίκηση της εταιρείας επενδύει στην περαιτέρω διείσδυση στην τεράστια αμερικανική αγορά και στην πιθανή διεύρυνση της γκάμας προϊόντων από το χαρτοφυλάκιό της.

Η εταιρεία επεκτείνεται επίσης με το Carroten στην Αυστραλία, έχοντας συμφωνία με δύο μεγάλα λιανικά δίκτυα καθώς και στη Μέση Ανατολή (Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Σημειώνεται δε πως το περιθώριο κέρδους EBIT των προς εξαγωγή προϊόντων υπολογίζεται σε 41%, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Οι επενδύσεις

Το συνολικό CAPEX της εταιρείας για το 2025 ανέρχεται σε 34,5 εκατ. ευρώ και επιμερίζεται σε 15 εκατ. ευρώ για επενδύσεις (κυρίως μονάδας ανακύκλωσης πλαστικού) στη θυγατρική Stella Pack στην Πολωνία, 4 εκατ. ευρώ για την ψηφιακή μετάβαση, 1,5 εκατ. ευρώ για τη μονάδα των Οινοφύτων και 14 εκατ. ευρώ για διάφορες άλλες αναγκαίες επενδύσεις. Για το 2026 το CAPEX υπολογίζεται σε 12 εκατ. ευρώ και στα 8 εκατ. ευρώ για το 2027.

Η διοίκηση της εταιρείας διευκρίνισε πως δεν υπάρχει στον άμεσο ορίζοντά της το ενδεχόμενο νέων εξαγορών, σημειώνοντας ωστόσο ότι έχει τόσο ισχυρό ταμείο, όσο και άνετη δανειακή γραμμή χρηματοδότησης για τυχόν ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν στο μέλλον.