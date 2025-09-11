#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Cenergy: Σύμβαση με ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας- Κέρκυρας

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:15

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως η Hellenic Cables, ο τομέας καλωδίων της, ανέλαβε από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) σύμβαση για έργο με το «κλειδί στο χέρι» (turnkey) για τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος καλωδίων 150kV για τη διασύνδεση της Ηγουμενίτσας με την Κέρκυρα.

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, προστασία και θέση σε λειτουργία περίπου 18 χλμ. υποβρυχίων τριπολικών καλωδίων και 13 χλμ. υπόγειων μονοπολικών καλωδίων. Το σύστημα υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων 150kV θα ενισχύσει περαιτέρω την αξιοπιστία και θα αυξήσει τη χωρητικότητα του ελληνικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα υποβρύχια καλώδια θα παραχθούν στις εγκαταστάσεις της Hellenic Cables στην Κόρινθο, ενώ τα υπόγεια καλώδια θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο χερσαίων καλωδίων στη Θήβα. Η ολοκλήρωση του έργου θα γίνει εντός 22 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Κώστας Σαββάκης, Γενικός Διευθυντής της Hellenic Cables, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον ΑΔΜΗΕ στην ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών της χώρας με αξιόπιστες και βιώσιμες καλωδιακές λύσεις. Το έργο αυτό αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Hellenic Cables στην τεχνολογική υπεροχή, την καινοτομία και τη στήριξη της ελληνικής ενεργειακής υποδομής

