Startup World Cup Greece Finals 2025: Νικήτρια η Grandmama

Νικήτρια του Startup World Cup Greece Regional Finals 2025 αναδείχθηκε η Grandmama. Η νεοφυής εταιρεία θα εκπροσωπήσει το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας στον μεγάλο τελικό του Σαν Φρανσίσκο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου 2025, διεκδικώντας το επενδυτικό έπαθλο του 1 εκατ. δολαρίων.

Ο ελληνικός τελικός, ο οποίος διοργανώθηκε με την υποστήριξη των Aivitam Ventures και Panis Media, έλαβε χώρα στο SuiHub της Αθήνας, παρουσία ιδρυτών, επενδυτών και αρκετών εκπροσώπων του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η περιφερειακή διοργάνωση αποτελεί μέρος της παγκόσμιας σειράς Startup World Cup, που οργανώνεται από την Pegasus Tech Ventures, με τοπική υλοποίηση από τις Aivitam Ventures και Panis Media, και την υποστήριξη της Areti Charidemou ως δικηγορικού συνεργάτη, του SuiHub ως συνεργάτη φιλοξενίας και του Startup Greece ως συνεργάτη οικοσυστήματος.

Την παρουσίαση της βραδιάς, ανέλαβε ο Artem Rodichev, Head of Business Development της Aivitam Ventures.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο συνιδρυτής του Sui Foundation και της Mysten Labs, Κώστας Χαλκιάς, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του επισήμανε τη σημασία που είχαν τα hackathons και οι διαγωνισμοί καινοτομίας στη δική του πορεία, διότι όπως εξήγησε τον βοήθησαν να μεταβεί από την Ελλάδα στη Silicon Valley.

Το Startup World Cup

Στη συνέχεια ο Alex Lubnevskiy, Regional Ambassador της Pegasus Tech Ventures στο πλαίσιο της δικής του ομιλίας παρουσίασε μερικά στοιχεία για το Startup World Cup. Σύμφωνα με τον ίδιο πρόκειται για μια παγκόσμια διοργάνωση με πάνω από 100 περιφερειακά events σε περισσότερες από 80 χώρες, με τον μεγάλο τελικό να διεξάγεται στο Σαν Φρανσίσκο, προσφέροντας επενδυτικό έπαθλο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Έπειτα, τον λόγο πήρε ο Ιωάννης Αλβανόπουλος, Global Head of Solutions Engineering στη Mysten Labs, ο οποίος παρουσίασε τις λύσεις του Sui, ενώ τόνισε πως το νέο Sui Hub στην Αθήνα είναι ανοιχτό σε όλους, με σκοπό να ενισχύσει τη συνεργασία και να στηρίξει τον ρόλο της Ελλάδας στο παγκόσμιο blockchain οικοσύστημα.

Οι φιναλίστ του ελληνικού τελικού ήταν οι: PaperLab.ai, Kelpiebloom, AlongRoute, Laddroller, Bitloops, HugeOne.io, Optimems Smart Energy Solutions, MyStudentFlat, Dikaio.ai, Innate Repair, και Grandmama.gr.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι Startups παρουσίασαν τις λύσεις τους μπροστά στην κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τη Μυρτώ Παπαθάνου (Metavallon VC), τον Νίκο Αντωνίου (Apeiron VC), τον Ανδρέα Κλάψη (Startup Greece) και τον Volodymyr Zhukov (Network VC).

Τα βραβεία του ελληνικού τελικού

Στο πλαίσιο του φετινού τελικού απονεμήθηκαν δύο βραβεία. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η Grandmama, η οποία έχει δημιουργήσει μια ψηφιακή πλατφόρμα που ειδικεύεται στην παροχή κατ’οίκον υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες, κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο και θα μπορέσει να διαγωνιστεί στον μεγάλο τελικό του Startup World Cup.

Την ίδια ώρα, το Βραβείο Κοινού, που χορηγήθηκε από την Panis Media και κρίθηκε με ψήφους του κοινού, απονεμήθηκε στην Laddroller, με την εταιρεία να κερδίζει έπαθλο 5.000 ευρώ σε υπηρεσίες προώθησης και mentoring.

Μιλώντας στο Euro2day.gr για τη νίκη της, η συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Grandmama, Βίκυ Κλήμη, δήλωσε πως «είμαι πάρα πολύ συγκινημένη για τη σημερινή ημέρα και τη σημερινή νίκη. Η αλήθεια είναι ότι τράβαγα με το κινητό μου για να δω τον νικητή και τελικά η νικήτρια ομάδα ήταν το Grandmama. Ευχαριστούμε παρά πολύ τους διοργανωτές.

Είναι ένα πολύ σημαντικό βραβείο. Μας δίνει το εισιτήριο για να πάμε Αμερική και νομίζω ότι αυτό είναι ανεκτίμητο. Μας δίνει την ευκαιρία να δούμε τον κόσμο και το οικοσύστημα του Σαν Φρανσίσκο. Έχω να πω για όλες τις ομάδες ότι είναι ομάδες στις οποίες πραγματικά εγώ θα επένδυα. Συγχαρητήρια σε όλους μας και καλή επιτυχία, γερό στομάχι και πάμε μπροστά».