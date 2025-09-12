#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εθνική Τράπεζα: Στις 10 Νοεμβρίου η αποκοπή του προμερίσματος

Το οικονομικό ημερολόγιο ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Στις 14 Νοεμβρίου η καταβολή του ενδιάμεσου μερίσματος.

Εθνική Τράπεζα: Στις 10 Νοεμβρίου η αποκοπή του προμερίσματος

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:43

 Σε συνέχεια της από 13 Μαρτίου 2025 ανακοίνωσης, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2025, σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες ημερομηνίες: 

  • Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2025
  • Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025: Ημερομηνία Αποκοπής Ενδιάμεσου Μερίσματος*
  • Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025: Προσδιορισμός Δικαιούχων Ενδιάμεσου Μερίσματος* 
  • Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025: Καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος στους Δικαιούχους*

*Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος τελούν υπό την αίρεση των προβλεπόμενων από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο εγκρίσεων.

