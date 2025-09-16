Τι αποτελέσματα έφερε στην... ΑρρένΑ η οικογένεια Τσάκου

Σε μια αγορά που δείχνει σημάδια κόπωσης παρά τη σημαντική αύξηση του τουριστικού ρεύματος, το φυσικό μεταλλικό νερό ΑρρένΑ επιχειρεί να κερδίσει χώρο.

Το brand, που φέρει την υπογραφή της εφοπλιστικής οικογένειας Τσάκου, του καπετάν Παναγιώτη και του υιού του, δρ. Νίκου Τσάκου (φωτ.), δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο όπου ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και οι πιέσεις στις τιμές συνεχείς, κυρίως από τα private labels.

Η εταιρεία Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε., πίσω από την ΑρρένΑ, παρουσίασε το 2024 εκρηκτική αύξηση πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών της εκτοξεύθηκε στα 3,56 εκατ. ευρώ, από μόλις 47 χιλιάδες το 2023, δηλαδή μια άνοδος πάνω από 7.400%.

Όμως παραμένει σταγόνα στον ωκεανό των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που αποτιμάται η εγχώρια αγορά. Το μεικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε 2,18 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να βελτιώνεται στο 61%.

Τα υψηλά λειτουργικά έξοδα, όμως, έφεραν διεύρυνση ζημιών. Το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό, στα -2,33 εκατ. ευρώ, έναντι -1,52 εκατ. το 2023.

Η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 4,8 εκατ. ευρώ χάρη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ ο δανεισμός διατηρήθηκε σταθερός γύρω στα 5,5 εκατ. ευρώ. Η ρευστότητα παραμένει περιορισμένη, με διαθέσιμα 239 χιλιάδες ευρώ, γεγονός που δείχνει τις πιέσεις που προκαλεί η επιθετική στρατηγική ανάπτυξης.

Σε αυτή τη φάση, η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα του brand με τη χορηγία της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι. Σε διεθνές επίπεδο, αθλητικές χορηγίες έχουν αποδείξει ότι λειτουργούν ως ταχύτερη διαδρομή για να κερδίσει μια μάρκα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Από την Evian στο Wimbledon και την κινεζική Ganten Water στη Juventus, μέχρι τις πολυεκατομμυριούχες συμφωνίες της PepsiCo στο NBA και της Visa στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η στρατηγική είναι ίδια: αν σε δει ο φίλαθλος δίπλα στην ομάδα του, σε εμπιστεύεται -κι αν σε εμπιστευτεί, σε αγοράζει.

Για την ΑρρένΑ, η επένδυση στον Ολυμπιακό είναι ένα στοίχημα που συνδέεται με την επόμενη ημέρα. Το προϊόν βρίσκεται ήδη σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σε δίκτυο 230 χονδρεμπόρων, με τις πωλήσεις του 2025 να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 7 εκατ. ευρώ.

Το επόμενο βήμα τοποθετείται τον Μάρτιο του 2026, με την κυκλοφορία νέων προϊόντων σε γυάλινη φιάλη, ανθρακούχο και flavored εκδοχές. Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για είσοδο σε πιο premium δίκτυα, όπως ξενοδοχεία και bar-restaurants.