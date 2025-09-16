Το νέο αποτύπωμα της Aktor με την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις

Στην ολοκλήρωση της συναλλαγής για την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις από τον όμιλο Ελλάκτωρ προχωρά ο όμιλος Aktor μετά και τη σχετική έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Το συνολικό τίμημα για την Άκτωρ Παραχωρήσεις ανέρχεται σε (Enterprise Value) 367 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού και των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στοιχείων ενεργητικού (cash-free, debt-free basis).

Μάλιστα ο όμιλος Aktor ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση της τελευταίας εγκριτικής απόφασης δημοσιοποίησε και την πρόθεση αλλαγής χρήσης των διαθεσίμων κεφαλαίων (σ.σ. που προέκυψαν από την τελευταία ΑΜΚ των 200 εκατ. ευρώ), καθώς μεσολάβησε η ακύρωση της συμφωνίας με την PRODEA για την απόκτηση πακέτου ακινήτων. Έτσι προτείνει και παραπέμπει προς έγκριση στην επικείμενη έκτακτη γ.σ. των μετόχων ποσό 30 εκατ. ευρώ (από συνολικά 50 εκατ. ευρώ που θα κατευθύνονταν στο deal με την Prodea) να αξιοποιηθούν για την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα τον σχετικό δανεισμό που έχει συνάψει για την εξυπηρέτηση της συναλλαγής.

Στο δια ταύτα, η απόκτηση του κλάδου Παραχωρήσεων από την Eλλάκτωρ ενισχύει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο του ομίλου Aktor σε έργα παραγωγής σταθερών ταμειακών ροών. Με τον συνδυασμό του υφιστάμενου και του νέου χαρτοφυλακίου συμβάσεων χαρτοφυλακίων, ο όμιλος AKTOR αποκτά μερίδια σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης αλλά και συμμετοχή σε περίπου 25 ανοιχτούς διαγωνισμούς κτιριακών, συγκοινωνιακών ή υδραυλικών έργων στην Ελλάδα, στους οποίους συμμετέχει είτε ο ίδιος είτε η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος AKTOR θα αποκτήσει συμμετοχές σε Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (22,2%), Γέφυρα ΑΕ (27,7%), Ολυμπία Οδός (20,5%) και Μορέας, στον οποίο ο όμιλος θα διαθέτει πλέον ποσοστό 85%. Επιπλέον, ενισχύει τη συμμετοχή του σε έργα ΣΔΙΤ, όπως στις εταιρείες «Πασιφάη Οδός» και «Πυλία Οδός» που κατασκευάζουν τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (45%) και τον Αυτοκινητόδρομο Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (100%), αντίστοιχα, ενώ αποκτά μετοχική παρουσία και σε νέα έργα ΣΔΙΤ, όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού, όπου η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%.

Παράλληλα, με την εξαγορά, ο Aktor επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του για EBITDA ύψους 40 εκατ. ευρώ από έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης (σ.σ. ο συγκεκριμένος στόχος είχε τοποθετηθεί για το 2030) και καθαρού εσόδου ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα των Παραχωρήσεων του ομίλου Eλλάκτωρ στο τέλος του 2024 (δηλαδή τα τελευταία επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία), αυτά είναι ασφαλώς επηρεασμένα από τη μη ενοποίηση για το δ’ τρίμηνο της σύμβασης της Αττικής Οδού.

Έτσι, τα έσοδα του κλάδου διαμορφώθηκαν στα 249,2 εκατ. ευρώ, έναντι 283 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας μείωση 11,9%. Τα κέρδη EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων το 2024 ανήλθε σε 166,8 εκατ. ευρώ έναντι 180,2 εκατ. ευρώ το 2023, μειωμένα κατά 7,4%.

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 67% το 2024 έναντι 64% το 2023. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν πέριξ των 63,7 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος Aktor εκτιμά ότι μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης των συμβάσεων Παραχώρησης και ΣΔΙΤ της Άκτωρ Παραχωρήσεις σε συνδυασμό με το δικό του χαρτοφυλάκιο, αλλά και το όφελος συνεργειών από το κατασκευαστικό σκέλος των εν εξελίξει συμβάσεων θα έχει ταμειακές ροές εσόδων αθροιστικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος 10-15 ετών.

Αναλυτικότερα, οι χρηματοροές από τα assets της Άκτωρ Παραχωρήσεις υπολογίζονται αθροιστικά στα 500 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας μάλιστα το κόστος αποπληρωμής δανείων και τόκων. Σημειώνεται δε πως εκτός της περιμέτρου της συναλλαγής βρίσκονται τα αναμενόμενα έσοδα (πέριξ των 100 εκατ. ευρώ) από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου που αφορούν την παλιά σύμβαση Παραχώρησης για την Αττική Οδό (σ.σ. αυτά θα εισπραχθούν από την Eλλάκτωρ).

Το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο συμβάσεων της Aktor εκτιμάται ότι θα αποδώσει 600 εκατ. ευρώ, ωστόσο έχει βραδύτερη απόδοση ροών, καθώς μεγάλο μέρος των συμβάσεων βρίσκονται στην εκκίνηση τους (ΣΔΙΤ ΒΟΑΚ, Ταυρωπού, ΣΔΙΤ φοιτητικών εστιών κ.λπ.). Επιπλέον ο όμιλος εκτιμά ότι θα υπάρξει έσοδο της τάξης των 120 εκατ. ευρώ από το κατασκευαστικό έργο των συμβάσεων που έχει αναλάβει.