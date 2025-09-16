#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Aboutnet ενώνει δυνάμεις με τη Marweb –Νέο σχήμα στον χώρο του Digital Marketing και SEO

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:22

Η Aboutnet, ένα εκ των digital agencies στην Ελλάδα με περισσότερους από 2.000 ενεργούς πελάτες, με γραφεία σε 4 σημεία της Ελλάδας, με πολλά βραβεία και διακρίσεις όπως Premier Google Partner, Meta Partner, Microsoft Partner, Cpanel Partner και Skroutz Tech Expert, μετά την απόροφηση 6 agencies μέχρι στιγμής, ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Marweb, μία δυναμική και ανερχόμενη εταιρεία με ειδίκευση στο SEO, στην κατασκευή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Η Marweb, με περισσότερους από 100 ενεργούς πελάτες στο SEO και μια έμπειρη ομάδα στελεχών, μετονομάζεται πλέον σε Marweb by Aboutnet, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή συνεργασίας των δύο εταιρειών.

«Στόχος της συνεργασίας είναι να προσφέρουμε ακόμα πιο ολοκληρωμένες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε value for money κόστος, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της Aboutnet σε μια αγορά που εξελίσσεται ραγδαία και απαιτεί ισχυρά σχήματα με εμπειρία, αξιοπιστία και καινοτομία», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται, η ένωση αυτή δημιουργεί νέα δυναμική τόσο για τους πελάτες της Aboutnet όσο και για αυτούς της Marweb, καθώς αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, σε νέες τεχνολογίες και σε μια μεγαλύτερη ομάδα ειδικών που θα στηρίζει κάθε βήμα της ψηφιακής τους ανάπτυξης.

«Με αυτή τη στρατηγική κίνηση, η Aboutnet συνεχίζει την ανοδική της πορεία, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη θέση της ως ηγέτιδα δύναμη στο ελληνικό digital οικοσύστημα», καταλήγει η ανακοίνωση.

 

