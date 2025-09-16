#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Phoenix Vega Mezz: Εισέπραξε τοκομεριδία ύψους 4 εκατ. ευρώ

Αφορά την προηγούμενη 3μηνη περίοδο τόκων.

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:26

Phoenix Vega Mezz: Εισέπραξε τοκομεριδία ύψους 4 εκατ. ευρώ
Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι κατά τον Αύγουστο 2025, εισέπραξε τοκομερίδια που αντιστοιχούν στην προηγούμενη 3μηνη περίοδο τόκων, συνολικού ύψους €4,0 εκατ..

