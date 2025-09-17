ΕΚΤΕΡ: Αλλαγές στα μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων λόγω μερίσματος

Η ΕΚΤΕΡ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2(η) του άρθρου 23 του Ν. 3556/2007, στο πλαίσιο της εξέτασης των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση του 2024 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

α. Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31.12.2024 δεν πραγματοποιήθηκε εκ παραδρομής τακτοποιητική εγγραφή απαλοιφής μερίσματος, ύψους 900.000,00, κατά την αναλογική ενσωμάτωση κοινοπραξίας.

Το ανωτέρω γεγονός επέφερε τις ακόλουθες μεταβολές στα μεγέθη των ενοποιημένων και ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024):

Πλην των ανωτέρω, ουδεμία άλλη μεταβολή επέρχεται στα μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και της Κατάστασης Ταμειακών Ροών της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2024.

β. Τον Ιανουάριο του 2024 εγκρίθηκε η εξαγορά του 56% της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε. με υποχρέωση καταβολής του τιμήματος πώλησης σε τρείς (3) δόσεις.

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο προς τους πωλητές/μετόχους της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε., ανερχόταν σε €1.842.849,60 την 30.06.2024 και σε €630.849,60 την 31.12.2024. Εκ παραδρομής τα ποσά δεν γνωστοποιήθηκαν στις σχετικές σημειώσεις 8.20 των εξαμηνιαίων και 10.33 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με τις υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται στη σημείωση 8 «Ουσιώδεις Λογιστικές Πολιτικές» των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2023 για τη λογιστικοποίηση της απόκτησης θυγατρικών από τον Όμιλο, χρησιμοποιείται η λογιστική μέθοδος της απόκτησης (acquisition method κατά το IFRS 3), μέθοδος η οποία και ακολουθήθηκε κατά την εξαγορά του 56% της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.

Με βάση τη μέθοδο αυτή προέκυψε αρνητική υπεραξία (κέρδος) ποσού €4.339.932,66 η οποία αποτυπώθηκε στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Ομίλου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 8.5 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2024. Κατά την 31.12.2024 συγχωνεύθηκε δια απορρόφησης η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε. και δεδομένου ότι πλέον υπήρχε κοινός έλεγχος λόγω σχέσης μητρικής και θυγατρικής και δεν υφίστατο κάποια ουσιώδης οικονομική μεταβολή στον Όμιλο, εφαρμόστηκε η μέθοδος της συνένωσης συμφερόντων και το ποσό εμφανίστηκε στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, όπως αναφέρεται στη σημείωση 10.14 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2024.

Σε περίπτωση που η αρχική συναλλαγή της απόκτησης του 56% της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε. θεωρείτο ότι τελούσε υπό κοινό έλεγχο, και η Εταιρεία επέλεγε να ακολουθήσει την μέθοδο της συνένωσης συμφερόντων δεν θα αναγνωρίζονταν αρνητική υπεραξία (κέρδος) ποσού €4.339.932,66 στα Κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2024, ενώ θα εμφανιζόταν στα Κέρδη Εις Νέον, στην κατάσταση Ιδίων Κεφαλαίων.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου θα παρέμεναν αμετάβλητα.

Τα ανωτέρω θέματα θα περιληφθούν στις εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2025 και 31.12.2025 ως συμπληρωματικές γνωστοποιήσεις και ως διόρθωση λάθους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 8.