Cenergy: Εκτίναξη EBITDA στα €171 εκατ., πάνω από €1 δισ. οι πωλήσεις

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2025 μαζί με την έκδοση της Ενδιάμεσης Έκθεσης για την ίδια περίοδο.

Συνοπτικά:

▪ Οι πωλήσεις ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με βελτιωμένα περιθώρια κέρδους και στους δύο τομείς.

▪ Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA(1) αυξήθηκε κατά 43% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024 και ανήλθε σε 171 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 16,7%. Η κερδοφορία ενισχύθηκε χάρη στην επιτυχή εκτέλεση ενεργειακών έργων που έχουν ανατεθεί και τη βελτίωση του μείγματος πωλήσεων. Ο τομέας σωλήνων χάλυβα διατήρησε τη θετική δυναμική του, ενισχύοντας το περιθώριο αναπροσαρμοσμένου EBITDA στο 18,2% (αύξηση κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2024). Ο τομέας καλωδίων ενίσχυσε επίσης το λειτουργικό περιθώριό κέρδους στο 16,3%, από 14,2% το α’ εξάμηνο 2024, λόγω της αυξημένης συμμετοχής των καλωδιακών έργων στο μείγμα πωλήσεων μετά και την πρόσφατη ολοκλήρωση της επέκτασης του εργοστασίου παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο. Η κατασκευή της μονάδας παραγωγής χερσαίων καλωδίων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ συνεχίζεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

▪ Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 124 εκατ. ευρώ (+70% σε ετήσια βάση) και 95 εκατ. ευρώ (+69% σε ετήσια βάση) αντίστοιχα.

▪ Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών(2) διατηρήθηκε πάνω από τα 3,3 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025.

▪ Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το οικονομικό έτος 2025 εκτιμάται πλέον ότι θα ανέλθει μεταξύ 310 και 340 εκατ. ευρώ (από 300-330 εκατ. ευρώ όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στο έτος).

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε:

«Η ισχυρή κερδοφορία και η συνεχής βελτίωση των περιθωρίων κέρδους κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της Cenergy Holdings, που συνεχίζει σταθερά να δημιουργεί αξία. Και οι δύο επιχειρηματικοί τομείς κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις, οδηγώντας τα περιθώρια κέρδους του Ομίλου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ο τομέας των σωλήνων χάλυβα διατήρησε τη θετική δυναμική του, ολοκληρώνοντας με επιτυχία σημαντικά έργα, ενώ τα καλώδια συνέχισαν να επωφελούνται από την επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και την εκτέλεση προγραμματισμένων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν αναλάβει, πετυχαίνοντας, για άλλη μια φορά, ισχυρές επιδόσεις. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας, μέσω της συνεπούς υλοποίησης της στρατηγικής μας. Κοιτώντας προς το μέλλον, είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή τη θετική πορεία. Το διαφοροποιημένο μας χαρτοφυλάκιο και οι στοχευμένες επενδύσεις αποτελούν βασικούς πυλώνες της ανάπτυξής μας και προσφέρουν ανθεκτικότητα εν μέσω των συνεχιζόμενων παγκόσμιων οικονομικών και γεωπολιτικών προκλήσεων.»

Επισκόπηση

Η Cenergy Holdings συνέχισε την ανοδική της πορεία, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται σε 171 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 43% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Και οι δύο τομείς συνέβαλαν σημαντικά σε αυτή την επίδοση, με τον τομέα καλωδίων να συνεχίζει με ισχυρή κερδοφορία, καθώς εξακολούθησε να εκτελεί με επιτυχία το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του, ενώ οι σωλήνες χάλυβα επωφελήθηκαν από τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους ενός ευνοϊκού μείγματος έργων, ξεπερνώντας ακόμα και το εξαιρετικό πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η ζήτηση για τα προϊόντα καλωδίων παρέμεινε ικανοποιητική στηρίζοντας τις τιμές, ενώ τα ενεργειακά έργα και στους δύο τομείς εκτελέστηκαν ομαλά και αποτέλεσαν τον βασικό λόγο αύξησης της κερδοφορίας του Ομίλου.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους για την περίοδο έφτασαν τα 95 εκατ. ευρώ. Τόσο η Hellenic Cables όσο και η Σωληνουργεία Κορίνθου συνέχισαν την έντονη εμπορική τους παρουσία, με νέες αναθέσεις έργων που διατήρησαν το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών πάνω από το όριο των 3 δισ. ευρώ (3,33 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025).

Οι πρόσφατες αναθέσεις περιλαμβάνουν την προμήθεια αγωγού άνω των 180 χλμ. στο πλαίσιο του έργου Adriatica στην Ιταλία, τη σύμβαση «με το κλειδί στο χέρι» με τον διαχειριστή δικτύου της Γαλλίας RTE σε συνεργασία με την Asso.subsea για καλώδια μεταφοράς ενέργειας εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης 225kV για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Dunkerque στη Γαλλία, τον αγωγό χάλυβα LSAW μήκους 41 χλμ. για το έργο HyNet CCS στο Liverpool Bay του Ηνωμένου Βασιλείου και τη προμήθεια υποβρύχιων καλωδίων 230kV για το έργο επέκτασης Silver Run στις ΗΠΑ.

Στον τομέα καλωδίων, η πρόσφατα ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στα υποβρύχια καλώδια συνέβαλε σημαντικά στην αξιοσημείωτη αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς περισσότερα έργα από το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών προχώρησαν με ταχείς ρυθμούς. Η υψηλή αξιοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής συνεχίζει να ενισχύει τη συνολική απόδοση του τομέα. Παρά τις μικρές αρχικές καθυστερήσεις, οι νέες γραμμές παραγωγής στο εργοστάσιο της Κορίνθου έχουν πλέον ενσωματωθεί πλήρως και η μονάδα λειτουργεί με τη νέα αυξημένη παραγωγική της δυναμικότητα. Οι πωλήσεις από καλωδιακά έργα αυξήθηκαν κατά 63%, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του Ομίλου για αύξηση προστιθέμενης αξίας αντί για όγκο πωλήσεων. Παράλληλα, τα καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης διατήρησαν ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους, συμβάλλοντας θετικά στα αποτελέσματα του τομέα. Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 52% του αναπροσαρμοσμένου EBITDA σε ετήσια βάση, το οποίο διαμορφώθηκε σε 121 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, στα 2,8 δισ. ευρώ, ενώ αναμένονται επιπλέον αναθέσεις μέχρι το τέλος του έτους. Τέλος, συνεχίστηκε το ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα, με τις βασικές δαπάνες να αφορούν την επέκταση των εργοστασίων χερσαίων καλωδίων στη Θήβα και στον Ελεώνα Βοιωτίας (Ελλάδα), καθώς και τη νέα παραγωγική μονάδα στο Μέριλαντ των ΗΠΑ.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα παρουσίασε σημαντικά ισχυρότερη επίδοση το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 280 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA να φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, στο 18,2%, έναντι 16,1% το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 53% και διαμορφώθηκαν σε 40 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών παρέμεινε ισχυρό, στα 560 εκατ. ευρώ, ενώ η εισροή νέων παραγγελιών ύψους 350 εκατ. ευρώ ξεπέρασε τις πωλήσεις του εξαμήνου. Μεταξύ των έργων που εκτελέστηκαν περιλαμβάνονται το έργο βαθέων υδάτων Neptune της OMV Petrom στη Ρουμανία, το υπεράκτιο έργο Trion της Woodside Energy στον Κόλπο του Μεξικού, καθώς και έργα αγωγών με πιστοποίηση υδρογόνου για την Snam στην Ιταλία. Επιπλέον, ξεκίνησε η παραγωγή για νέα έργα, όπως το έργο της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) NEP από την BP στη Βόρεια Θάλασσα. Τέλος, η Σωληνουργεία Κορίνθου ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας γραμμής εξωτερικής επένδυσης με σκυρόδεμα (CWC) στο εργοστάσιό της στη Θίσβη στην Ελλάδα.

(1)Για τον ορισμό του αναπροσαρμοσμένου EBITDA, ανατρέξτε στο Παράρτημα Δ «Εναλλακτικά Μέτρα Απόδοσης (ΕΜΑ)».

(2)Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών περιλαμβάνει υπογεγραμμένες συμβάσεις, καθώς και έργα που δεν έχουν ακόμη υπογραφεί, για τα οποία οι θυγατρικές εταιρείες έχουν λάβει επιστολή κατακύρωσης ή έχουν ανακηρυχθεί ως προτιμητέος ανάδοχος («preferred bidder»).

*Τα αναλυτικά αποτελέσματα εξαμήνου της Cenergy, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".