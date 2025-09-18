Avramar: Τα νέα επεισόδια στο θρίλερ και το «παρών» της Aqua Bridge Capital

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, καθυστερήσεων και σιγή ασυρμάτου από τις τράπεζες, στελέχη της Aqua Bridge Capital, του προτιμητέου επενδυτή που αναδείχθηκε πέρυσι από τη διαγωνιστική διαδικασία για την επόμενη ημέρα της Avramar, έκαναν χθες την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στην Ελλάδα.

Τόσο ο τόπος (σε εκδήλωση του κλάδου) όσο και ο χρόνος (λίγες μόλις ώρες μετά την υπογραφή δεσμευτικών εγγράφων που δίνουν νέα τροπή στην επόμενη ημέρα της Avramar, της μεγαλύτερης παραγωγού τσιπούρας και λαβρακιού στην Ευρώπη), κάθε άλλο παρά τυχαίοι ήταν.

Αντιθέτως, η παρουσία ανώτατων στελεχών της Aqua Bridge σε εκδήλωση του κλάδου, που συνδιοργανώθηκε από την ΕΛΟΠΥ, ερμηνεύτηκε ως πρώτη δημόσια δήλωση παρουσίας του επενδυτή σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τη διαδικασία πώλησης της Avramar.

Πηγές με γνώση ανέφεραν στο Euro2day.gr ότι η Aqua Bridge υπέγραψε την Τρίτη τα δεσμευτικά νομικά έγγραφα -σ.σ. το Framework Agreement και το Term Sheet-, με τις πιστώτριες τράπεζες και τη διοίκηση της Avramar. Το γεγονός επιβεβαίωσε η εταιρεία με ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, η συμφωνία αυτή δεν μεταφράζεται σε έλεγχο της Avramar από το εμιρατιανό fund. Η Aqua Bridge δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Τη διοίκηση συνεχίζει να ασκεί το σημερινό Δ.Σ., το οποίο έχει διοριστεί από τις τράπεζες.

Η πορεία προς την αλλαγή ιδιοκτησίας εξαρτάται από έναν ακόμη κρίσιμο παράγοντα. Την υπογραφή του Share Purchase Agreement (SPA) από τον βασικό μέτοχο της Avramar, την αμερικανική Amerra Capital Management. Το σχετικό κείμενο έχει συνταχθεί από τον Μάιο του 2024, αλλά η Amerra μέχρι σήμερα δεν το έχει υπογράψει. Αντιθέτως ως αντιπρόταση για την επόμενη ημέρα της Avramar έχει προκρίνει τον καναδικό όμιλο Cooke.

Αν η Amerra προχωρήσει στην υπογραφή του SPA, τότε η Aqua Bridge θα αναδειχθεί άμεσα σε νέο ιδιοκτήτη της Avramar. Πάντως με ή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Amerra, έως τις 31 Οκτωβρίου η εταιρεία προτίθεται να καταθέσει το σχέδιο εξυγίανσης στο Πρωτοδικείο, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Με την κατάθεση του σχεδίου εξυγίανσης να πλησιάζει, η Aqua Bridge βρίσκεται πλέον επίσημα στο προσκήνιο, αλλά όχι ακόμη στο τιμόνι. Χωρίς τη συγκατάθεση της Amerra ή την επικύρωση του Πρωτοδικείου, η ιδιοκτησία παραμένει υπό αίρεση, τη στιγμή μάλιστα που η Amerra έχει αφήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά της σημερινής διοίκησης της Avramar.

Οι άνθρωποι της Amerra υποστηρίζουν ότι το να παραδοθεί ένας όμιλος αξίας μισού δισ. ευρώ σε έναν τόσο μικρό παίκτη είναι κόντρα σε κάθε επιχειρηματική λογική. «Το επιχειρηματικό σχέδιο που έχουμε δει από την Aqua Bridge δεν εμπνέει εμπιστοσύνη», έχει αναφέρει στο Euro2day.gr πηγή κοντά στην Amerra.

Πάντως η αγορά παρέχει σήμερα ένα πολύτιμο παράθυρο ευκαιρίας για τον όμιλο. Οι τιμές πώλησης για τσιπούρα και λαβράκι έχουν αυξηθεί σημαντικά, από 1,5 έως 2 ευρώ το κιλό σε σχέση με πέρυσι, λόγω υποχώρησης της ελληνικής παραγωγής και προβλημάτων στις τουρκικές μονάδες, όπως ανέφερε χθες ο πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ και μέλος του Δ.Σ. της Avramar, Απόστολος Τουραλιάς. Αυτό έχει ενισχύσει τη ρευστότητα της Avramar και έχει περιορίσει τις κεφαλαιακές της ανάγκες, σύμφωνα με τον ίδιο.