Αύξηση εσόδων και κερδών για τη μητρική της Euroins Ελλάδος

Η Eurohold Bulgaria AD, ένας κορυφαίος ενεργειακός και χρηματοοικονομικός όμιλος που δραστηριοποιείται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αύξησε τα έσοδά της κατά 22,4% σε ετήσια βάση στα 802 εκατ. EUR (1,57 δισ. BGN), και βελτίωσε σημαντικά τους δείκτες κερδοφορίας της στο πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου για την περίοδο.

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 30% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 111 εκατ. EUR (217 εκατ. BGN). Το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα τετραπλασιάστηκε φτάνοντας τα 37,3 εκατ. EUR (73 εκατ. BGN) στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,5% σε ετήσια βάση και έφτασαν τα 1,5 δισ. EUR (2,93 δισ. BGN).

Τα έσοδα από τις ενεργειακές δραστηριότητες, που αποτελούν μεγάλο μέρος των εργασιών του ομίλου, ανήλθαν σε 659 εκατ. EUR (1,29 δισ. BGN) το πρώτο εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 26% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς.

Τα έσοδα και το EBITDA από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 8,9% και 52,3% αντίστοιχα, φτάνοντας τα 146 εκατ. EUR (285,5 εκατ. BGN) και τα 6,3 εκατ. EUR (12,3 εκατ. BGN).

Η Euroins Insurance Group, στην οποία ανήκει η Euroins Ελλάδος, αποτελεί βασικό κομμάτι του ομίλου Eurohold και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην περιοχή, με παρουσία σε 11 ευρωπαϊκές χώρες. Η Euroins Ελλάδος αξιοποιεί τη στρατηγική υποστήριξη και τους πόρους του ομίλου Eurohold για να ενισχύσει την παρουσίας της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, προσφέροντας ποιοτικές και καινοτόμες λύσεις στους πελάτες της.

Το χρηματοοικονομικό και επενδυτικό τμήμα του ομίλου κατέγραψε αύξηση εσόδων και θετικά αποτελέσματα. Η Eurohold δραστηριοποιείται στους τομείς ενέργειας και ασφάλισης μέσω των εταιρειών Electrohold Group και Euroins Insurance Group (EIG), ενώ παρέχει χρηματοοικονομικές και επενδυτικές υπηρεσίες μέσω της Euro-Finance.

Η κυρία Αγγελική Μουρατίδου, Γενική Διευθύντρια Euroins Ελλάδος δήλωσε σχετικά: «Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Eurohold για το πρώτο εξάμηνο του 2025 αποτελούν απόδειξη της συνετής στρατηγικής και της δυναμικής ανάπτυξης που επιτυγχάνει ο όμιλος σε όλη την περιοχή. Η Euroins Ελλάδος παραμένει προσηλωμένη στην παροχή αξιόπιστων και καινοτόμων ασφαλιστικών λύσεων, αξιοποιώντας την υποστήριξη και τις δυνατότητες που προσφέρει η μητρική Eurohold, με στόχο τη διαρκή βελτίωση και την ανάπτυξη.»