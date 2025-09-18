#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κωτσόβολος: Λύσεις για επαγγελματίες στον κατασκευαστικό κλάδο

Με στόχο να καλύψει τις αυξανόμενες και πολυδιάστατες ανάγκες της οικοδομικής δραστηριότητας, η Κωτσόβολος και η K2B ομάδα αναλαμβάνουν τον ρόλο του “one-stop partner”, παρέχοντας υπηρεσίες που εκτείνονται από τη μελέτη και την προμήθεια μέχρι την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:07

Η Κωτσόβολος, στο πλαίσιο των B2B υπηρεσιών που προσφέρει με το «K2B - Business empowerment by Kotsovolos», επεκτείνει τη δραστηριότητά της στον κατασκευαστικό κλάδο, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας, εξοικονόμησης και επίπλωσης για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού.

Συγκεκριμένα, οι λύσεις αφορούν κρίσιμους τομείς κάθε κατασκευαστικού έργου, περιλαμβάνοντας:

  • Ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας & εξοικονόμησης, όπως αντλίες θερμότητας, ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, φωτοβολταϊκά συστήματα, φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων ΔΕΗ blue και λύσεις κλιματισμού
  • Εξοπλισμό επίπλωσης [LIVING], όπως κουζίνες, ντουλάπες, έπιπλα μπάνιου, εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες
  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες μελέτης, εγκατάστασης και after-sales τεχνικής υποστήριξης
  • Ευέλικτες δυνατότητες συνεργασίας, χρηματοδότησης και εταιρικής πίστωσης

Με εμπειρία 70 ετών σε έργα τεχνολογίας και υπηρεσίες, οργανωτική επάρκεια και οικονομική φερεγγυότητα, η Κωτσόβολος προσφέρει ένα ενιαίο μοντέλο συνεργασίας “one-stop partner” που απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις του κατασκευαστικού τομέα, εξασφαλίζοντας συνέπεια, ποιότητα και ταχύτητα.

Σε έναν κλάδο που αναζητά αξιόπιστους τεχνολογικούς εταίρους, η Κωτσόβολος τοποθετείται  ως σταθερός συνεργάτης για μηχανικούς, εργολάβους, αρχιτέκτονες και τεχνικές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, χτίζουν ή ανακαινίζουν.

Μάθετε περισσότερα στη σελίδα του K2B Construction: https://www.kotsovolos.gr/pages/b2b-construction-support?b2bEnable

