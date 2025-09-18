#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Όμιλος Fourlis: Διπλή διάκριση για τη στρατηγική του δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη

«Οι διακρίσεις αυτές δεν αποτελούν για εμάς μόνο μια επιβράβευση, αλλά και μία υπενθύμιση της ευθύνης μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές», δήλωσε η Λήδα Φουρλή.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:56

Διπλή διάκριση στον τομέα ESG απέσπασε ο όμιλος Fourlis, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική του δέσμευση στη βιωσιμότητα και στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, μέσα από δράσεις που αφορούν στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση. 

Συγκεκριμένα, ο όμιλος συγκαταλέγεται για μία ακόμη χρονιά στη λίστα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2025», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Quality Net Foundation. Η λίστα αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τη συστηματική ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των ESG κριτηρίων (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) στον πυρήνα της επιχειρησιακής τους λειτουργίας. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του The Quality ESG Index, ο οποίος εφαρμόζεται φέτος για 8η συνεχή χρονιά και αποτυπώνει με ολιστικό τρόπο τις επιδόσεις και τη στρατηγική βιώσιμης λειτουργίας των οργανισμών.

Παράλληλα, ο όμιλος συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία «Diamond» του ESG Transparency Index, που δημοσιεύτηκε από το Forbes σε συνεργασία με την EY Ελλάδος και την Net Zero Analytics. Ο δείκτης αξιολογεί το επίπεδο διαφάνειας των 100 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων και η διάκριση αποτυπώνει τον βαθμό διαφάνειας και πληρότητας των αναφορών ESG με βάση δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες και προκαθορισμένα κριτήρια γνωστοποίησης ESG δεδομένων.

Η Λήδα Φουρλή, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας του ομίλου, δήλωσε σχετικά: «Οι διακρίσεις αυτές δεν αποτελούν για εμάς μόνο μια επιβράβευση, αλλά και μία υπενθύμιση της ευθύνης μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές. Στον όμιλο Fourlis συνεχίζουμε με συνέπεια να ενσωματώνουμε τη βιωσιμότητα σε κάθε μας απόφαση και να υιοθετούμε πρακτικές που δημιουργούν πραγματική αξία. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην επιχειρηματική ανάπτυξη και τη συνεισφορά στην κοινωνία, με διαφάνεια, υπευθυνότητα και μακροπρόθεσμο όραμα».

