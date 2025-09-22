NP Ασφαλιστική: Σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης για τον Τομέα Β'

Η NP Ασφαλιστική με επαγγελματική ευαισθησία και επικεντρωμένη στη διαδικασία εκπαίδευσης των επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ανακοίνωσε την έναρξη των Σεμιναρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τον Τομέα Β’ 2025 διάρκειας πέντε εκπαιδευτικών ωρών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τα πεντάωρης διάρκειας σεμινάρια του Τομέα Β’ συνδυαστικά με τις εκπαιδευτικές συναντήσεις του Τομέα Α’ που έγιναν κατά το Α’ Εξάμηνο του 2025 και ήταν διάρκειας 10 ωρών, καλύπτουν την ετήσια υποχρεωτική επαγγελματική εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 15 ωρών και για τους δύο Τομείς Α’ και Β’.

Το αντικείμενο των σεμιναρίων του Τομέα Β’ είναι: «Βασικοί φορείς της Ασφαλιστικής Αγοράς και Ασφαλιστική Απάτη».

Τα σεμινάρια έχουν έναρξη στις 08/10/2025 και ολοκληρώνονται στις 23/10/2025, μέσα από μια σειρά 11 δια ζώσης εκπαιδευτικών συναντήσεων, σε Αθήνα (4) και σε Σπάρτη, Χαλκίδα, Ιωάννινα, Πάτρα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη και Θεσσαλονίκη.

Η εγγραφή στα σεμινάρια γίνεται μέσα από την γνωστή πλέον πλατφόρμα εκπαίδευσης της Εταιρίας, NP e-Asfalistiki Academia, στην οποία οι συμμετέχοντες εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς, μέσα από την ιστοσελίδα μας: www.np-asfalistiki.gr.

Η διενέργεια του τεστ κατανόησης πραγματοποιείται στο τέλος του 5ωρου και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, αναρτάται αυτόματα στην e-Asfalistiki Academia το Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης για τις 5 ώρες του Τομέα Β’ 2025.

Το πλήρες πρόγραμμα των Σεμιναρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τομέα Β’ 2025, βρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στη διαδρομή «Συνεργάτες, Ασφαλιστική Ακαδημία».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εκπαίδευσης ή με τη Διεύθυνση Πωλήσεων της «NP Ασφαλιστική» για την εγγραφή τους στα εκπαιδευτικά.