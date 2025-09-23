Ο Στέλιος Παπανδρέου αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής στη SingularLogic

Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στη SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, αναλαμβάνει ο Στέλιος Παπανδρέου (φωτό).

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο Στέλιος διαδέχεται τον Αλέξη Ρουσσίδη, ο οποίος αποχωρεί από την εταιρεία, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη και την επιτυχημένη πορεία της τα τελευταία χρόνια.

Ο Στέλιος Παπανδρέου διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει υλοποιήσει με επιτυχία μεγάλο αριθμό σύνθετων και απαιτητικών έργων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στη SingularLogic, ο Στέλιος έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο από τη θέση του Enterprise Solutions Director, όπου έχοντας την ευθύνη για τις στρατηγικές συνεργασίες της εταιρείας με διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξή της με την υλοποίηση μεγάλων έργων με ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες αιχμής.

Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών και κατέχει μεταπτυχιακό με τίτλο «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες» από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Από τη νέα του θέση, ο Στέλιος Παπανδρέου, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία του, καθώς και τις διοικητικές και τεχνολογικές του δεξιότητες, θα συμβάλλει στη συνεχή ανάπτυξη της SingularLogic και στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Ο Δρ. Ι. Μερτζάνης, CEO στη SingularLogic, δήλωσε: «Ο Αλέξης Ρουσσίδης αφήνει πίσω του σημαντική παρακαταθήκη και τον ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή και την αφοσίωσή του. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά του σχέδια. Ο Στέλιος Παπανδρέου, που τον διαδέχεται, γνωρίζει σε βάθος τόσο την εταιρεία όσο και την αγορά στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Είμαι βέβαιος ότι με τη συνέπεια και την πολύπλευρη εμπειρία του θα συνεισφέρει ουσιαστικά στη στρατηγική πορεία της SingularLogic και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά.»