#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νova: Αναβάθμιση ταχυτήτων internet χωρίς επιπλέον χρέωση

Πάνω από 500.000 συνδρομητές της Nova μπορούν πλέον να απολαμβάνουν υψηλότερες ταχύτητες internet, αναβαθμίζοντας το πρόγραμμα Σταθερής τους.

Νova: Αναβάθμιση ταχυτήτων internet χωρίς επιπλέον χρέωση

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:51

 

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει μία σημαντική προσφορά στα προγράμματα Σταθερής, φέρνοντας στο επίκεντρο της ανάγκες των συνδρομητών της και παρέχοντας τη δυνατότητα, σε πάνω από 500.000 συνδρομητές της, να αποκτήσουν ακόμη υψηλότερες ταχύτητες σύνδεσης στο internet, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα στρατηγικό βήμα προς την κατεύθυνση της παροχής μεγαλύτερων ταχυτήτων σε προσιτές τιμές σε ιδιώτες και επαγγελματίες, σε μια εποχή όπου αυξάνονται διαρκώς οι ανάγκες online σύνδεσης και οι υψηλές ταχύτητες, η αξιοπιστία και η απρόσκοπτη συνδεσιμότητα είναι πιο αναγκαίες από ποτέ.

Η Nova, πιστή στην πελατοκεντρική προσέγγιση που ακολουθεί, έχει ήδη προβεί σε κινήσεις για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας internet των πελάτων της, όπως:

• Ο δωρεάν 5πλασιασμός ταχυτήτων upload στα προγράμματα Nova Fiber 300/ 500/ 1Giga.

• Η αναβάθμιση εξοπλισμού στα προγράμματα Nova Fiber σε Wi-Fi 6 router.

• Η διάθεση υπηρεσιών με ταχύτητες download έως 3Gbps.

Παρέχοντας υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλού επιπέδου, η Nova συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, από τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απομακρυσμένης εργασίας, έως τη βελτίωση της εμπειρίας των τουριστών και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η Κέλλυ Αναστασοπούλου, Chief Product Officer της Nova, δήλωσε: «Πρόκειται για ακόμη μία σημαντική κίνηση από την πλευρά μας στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής προσέγγισής μας. Οι υψηλότερες ταχύτητες internet είναι κάτι που αναζητούν οι συνδρομητές και με αυτό τον τρόπο, προσφέρουμε τη δυνατότητα σε πάνω από 500 χιλιάδες συνδρομητές μας να απολαύσουν τα οφέλη των υψηλότερων ταχυτήτων: συνδεσιμότητα πολλαπλών συσκευών, εκμετάλλευση λύσεων smart home, διαρκές streaming υψηλής ποιότητας και καλύτερη εμπειρία online gaming, ανάμεσα σε άλλα».

Η προσφορά απευθύνεται σε υφιστάμενους συνδρομητές Nova σταθερής τηλεφωνίας και internet, που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κυρίως τεχνικής φύσεως.

Οι συνδρομητές της Nova απλώς μπαίνουν ή δημιουργούν λογαριασμό στο Nova app/ web, βλέπουν την προσφορά που αντιστοιχεί στη δική τους υπηρεσία και ακολουθούν τα βήματα για την ενεργοποίηση της προσφοράς και την ανανέωση του συμβολαίου τους για 24 μήνες, με την αναβαθμισμένη ταχύτητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο δίκτυο FTTH της United πάνω από 710.000 σπίτια και επιχειρήσεις

Μεγάλου: Ενδιάμεση διανομή 100 εκατ. ευρώ στους μετόχους

Χρηματιστήριο: Υψηλό μήνα με τις τράπεζες να οδηγούν το 4Χ4

Στον δρόμο της εξυγίανσης η KROP του Καραμούζη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο