Profile: Αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive εισάγοντας την «Agentic AI»

Η Profile, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει μια σημαντική αναβάθμιση της λύσης AI.Adaptive, εισάγοντας προηγμένες δυνατότητες με «agents», που επαναπροσδιορίζουν την έξυπνη αυτοματοποίηση και μεταμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οργανισμών, απαιτώντας ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση για την ορθή διεκπεραίωση λειτουργιών.

Η αναβαθμισμένη λύση προσφέρει μια αρθρωτή σουίτα υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως: Document Intelligence, Compliance Checker, Eligibility Checker, Transcription Tool, VaultRAG και Text-to-Action.

Οπως επισημαίνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, οι υπηρεσίες αυτές βελτιστοποιούν τις λειτουργίες, ενισχύουν τη συμμόρφωση και αναβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτη, μέσα από μια ασφαλή και επεκτάσιμη υποδομή. Η λύση AI.Adaptive έχει σχεδιαστεί με ασφάλεια τραπεζικού επιπέδου, εξασφαλίζοντας ισχυρή προστασία σε όλα τα επιμέρους modules.

Η λύση AI.Adaptive μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ή ως μέρος της fintech σουίτας προϊόντων της Profile, που περιλαμβάνει το Axia, Finuevo, Acumen.plus, Centevo, RiskAvert και RegiStar. Οι δυνατότητές της επεκτείνονται πέρα από τον τραπεζικό και επενδυτικό τομέα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κλάδων όπως ασφάλειες, λογιστικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ενέργεια, υγεία, εκπαίδευση, δικαιοσύνη, μεταφορές και κρίσιμες εφαρμογές άμυνας.

Η αναβάθμιση εισάγει την Agentic AI, η οποία επιτρέπει την αυτόνομη εκτέλεση ροών εργασίας, την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και τη λήψη προληπτικών αποφάσεων. Οι τέσσερις διακριτές κατηγορίες με τα σχετικά modules της λύσης AI.Adaptive περιλαμβάνουν τα εξής:

Επεξεργασία Δεδομένων & Εγγράφων

Αυτοματοποιούν και βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, επεξεργάζονται και ερμηνεύονται τα χρηματοοικονομικά δεδομένα.

Document Intelligence : Αυτοματοποιεί την επεξεργασία εγγράφων (όπως Statements, Πινακίδια, και φορολογικά έγγραφα), εξάγοντας βασικά δεδομένα.

: Αυτοματοποιεί την επεξεργασία εγγράφων (όπως Statements, Πινακίδια, και φορολογικά έγγραφα), εξάγοντας βασικά δεδομένα. VaultRAG : Μετατρέπει αποθετήρια σε ευφυείς βάσεις γνώσης μέσω τεχνολογίας ανάκτησης και παραγωγής για ερωτήματα σε φυσική γλώσσα.

: Μετατρέπει αποθετήρια σε ευφυείς βάσεις γνώσης μέσω τεχνολογίας ανάκτησης και παραγωγής για ερωτήματα σε φυσική γλώσσα. Transcription Tool : Μετατρέπει ήχο σε κείμενο με αναγνώριση χρηματοοικονομικών όρων. Μελλοντικές ενημερώσεις θα προσθέσουν πληροφορίες και αναλύσεις συναντήσεων.

: Μετατρέπει ήχο σε κείμενο με αναγνώριση χρηματοοικονομικών όρων. Μελλοντικές ενημερώσεις θα προσθέσουν πληροφορίες και αναλύσεις συναντήσεων. Υποστήριξη Αποφάσεων & Αλληλεπίδραση με Πελάτες

Ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων και τις σχέσεις με τους πελάτες μέσω έξυπνων αναλύσεων.

Next Best Action Engine : Προτείνει ευκαιρίες προϊόντων, ειδοποιήσεις κινδύνου και προσαρμογές χαρτοφυλακίου βάσει της συμπεριφοράς του πελάτη και των τάσεων της αγοράς.

: Προτείνει ευκαιρίες προϊόντων, ειδοποιήσεις κινδύνου και προσαρμογές χαρτοφυλακίου βάσει της συμπεριφοράς του πελάτη και των τάσεων της αγοράς. Meeting Preparation Assistant : Προετοιμάζει ατζέντες και συνθέτει ιστορικά πελατών για πιο ουσιαστικές συναντήσεις.

: Προετοιμάζει ατζέντες και συνθέτει ιστορικά πελατών για πιο ουσιαστικές συναντήσεις. AI-Driven Insights & Explanations : Παρέχει περιλήψεις χαρτοφυλακίων και ερμηνείες KPI σε κατανοητή γλώσσα (π.χ. IRR, Sharpe), αναδεικνύοντας τάσεις και κινδύνους.

: Παρέχει περιλήψεις χαρτοφυλακίων και ερμηνείες KPI σε κατανοητή γλώσσα (π.χ. IRR, Sharpe), αναδεικνύοντας τάσεις και κινδύνους. Investment LLM Evaluation : Προσφέρει δυνατότητα αξιολόγησης και ενσωμάτωσης εξειδικευμένων μοντέλων για προηγμένες αναλύσεις και υποστήριξη αποφάσεων.

: Προσφέρει δυνατότητα αξιολόγησης και ενσωμάτωσης εξειδικευμένων μοντέλων για προηγμένες αναλύσεις και υποστήριξη αποφάσεων. Customer Assistant : Επιτρέπει την αλληλεπίδραση τελικών χρηστών μέσω ψηφιακών καναλιών για ερωτήματα και ενέργειες, αντικαθιστώντας την τηλεφωνική υποστήριξη.

: Επιτρέπει την αλληλεπίδραση τελικών χρηστών μέσω ψηφιακών καναλιών για ερωτήματα και ενέργειες, αντικαθιστώντας την τηλεφωνική υποστήριξη. Αυτοματισμός Συμμόρφωσης & Επιλεξιμότητας

Εξασφαλίζουν ευθυγράμμιση με κανονιστικά πλαίσια και διαφανείς αποφάσεις.

Compliance Checker : Εντοπίζει κανονιστικά ζητήματα (π.χ. DORA, GDPR, MiFID II) σε συμβάσεις και έγγραφα με τρίτους, παρέχοντας εφαρμόσιμες προτάσεις και σχολιασμένες αναθεωρήσεις.

: Εντοπίζει κανονιστικά ζητήματα (π.χ. DORA, GDPR, MiFID II) σε συμβάσεις και έγγραφα με τρίτους, παρέχοντας εφαρμόσιμες προτάσεις και σχολιασμένες αναθεωρήσεις. Eligibility Checker : Συνδυάζει λογική βάσει κανόνων και μηχανική μάθηση για διαφανείς και επεξηγήσιμες αποφάσεις δανειοδότησης.

: Συνδυάζει λογική βάσει κανόνων και μηχανική μάθηση για διαφανείς και επεξηγήσιμες αποφάσεις δανειοδότησης. Διεπαφές Φυσικής Γλώσσας & Αυτοματισμός Ροών Εργασίας

Απλοποιούν τις λειτουργίες μέσω εντολών σε φυσική γλώσσα και έξυπνης καθοδήγησης.

Text-to-Action : Εκτελεί λειτουργίες βάσεων δεδομένων SQL και API μέσω εντολών σε φυσική γλώσσα για ταχύτερες ροές εργασίας.

: Εκτελεί λειτουργίες βάσεων δεδομένων SQL και API μέσω εντολών σε φυσική γλώσσα για ταχύτερες ροές εργασίας. Natural Language Action Execution : Επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν εργασίες με απλές εντολές (π.χ. «Αγόρασε 100 μετοχές της Εταιρείας Χ»), απλοποιώντας τις διαδικασίες.

: Επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν εργασίες με απλές εντολές (π.χ. «Αγόρασε 100 μετοχές της Εταιρείας Χ»), απλοποιώντας τις διαδικασίες. User Assistant Chatbot: Παρέχει βοήθεια σε πραγματικό χρόνο, εκπαιδευμένο σε εγχειρίδια και οδηγούς παραμετροποίησης, μειώνοντας την εξάρτηση από την υποστήριξη και επιταχύνοντας την ενσωμάτωση.

Η λύση AI.Adaptive προσφέρει επίσης βασικά οφέλη που ενισχύουν την ανταπόκριση, τον αυτοματισμό και την επιχειρησιακή ευκρίνεια. Θα παρέχει επιχειρησιακή επίγνωση σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ενοποιημένη εικόνα των δεδομένων σε όλα τα συστήματα, επιτρέποντας στις ομάδες να ενεργούν γρήγορα και με σιγουριά. Μέσω της προσαρμοστικής αναγνώρισης και απόκρισης, η λύση θα εντοπίζει μοτίβα ή ανωμαλίες και θα ενεργοποιεί έξυπνες, αυτοματοποιημένες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, οι δυνατότητες αυτόνομης ανάθεσης και λήψης αποφάσεων θα επιτρέπουν στο σύστημα να προτεραιοποιεί και να εκτελεί εργασίες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, βελτιώνοντας την ταχύτητα, την ακρίβεια και την ευελιξία.

Η λύση AI.Adaptive είναι διαθέσιμη και μπορεί να προσαρμοστεί στις ειδικές ανάγκες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οργανισμών σε πολλούς κλάδους. Η Profile συνεχίζει να υποστηρίζει τους πελάτες της με ζωντανές επιδείξεις και case studies, διευκολύνοντας την υιοθέτηση της λύσης και αναδεικνύοντας τα πρακτικά της οφέλη. Πέρα από τα άμεσα αποτελέσματα, η αναβάθμιση αυτή θέτει τα θεμέλια για το ευρύτερο όραμα της Profile σχετικά με την πλατφόρμα AI Agentic: ένα marketplace ‘compliance-grade’ ψηφιακών εργαζόμενων, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις σύνθετες απαιτήσεις του χρηματοπιστωτικού κλάδου και να επεκτείνεται σε άλλους κλάδους, όπου η διακυβέρνηση, η ασφάλεια και ο αυτοματισμός αποτελούν κρίσιμους παράγοντες, καταλήγει η ανακοίνωση της Profile.