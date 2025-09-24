Space Hellas: Στην εθνική αποστολή για έκθεση τεχνολογίας στο Ντουμπάι

Η Space Hellas ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στην εθνική αποστολή της Ελλάδας στη GITEX GLOBAL 2025, τη σημαντικότερη έκθεση τεχνολογίας της διεθνούς αγοράς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Dubai, 13-17 Οκτωβρίου.

Η Ελλάδα θα δώσει για πρώτη φορά το «παρών» στη διοργάνωση με εθνικό περίπτερο, πρωτοβουλία του ΣΕΠΕ με την υποστήριξη της Enterprise Greece, και η Space Hellas συγκαταλέγεται μεταξύ των εταιρειών που θα εκπροσωπήσουν το ελληνικό ψηφιακό οικοσύστημα.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η Space Hellas θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών της, το οποίο καλύπτει κρίσιμους τομείς της παγκόσμιας ψηφιακής ατζέντας. Οι λύσεις Internet of Things (IoT) και Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που προσφέρει, αξιοποιούν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία νέων μοντέλων λειτουργίας. Παράλληλα, στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η Space Hellas παρουσιάζει προηγμένες υπηρεσίες και προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία της εταιρείας.

Οπως αναφέρει η εισηγμένη, οι λύσεις αυτές ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις για προστασία κρίσιμων υποδομών και δεδομένων, προσφέροντας υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας και εμπιστοσύνης. Εστιάζουν στην πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών, ενώ ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια των επιχειρησιακών διαδικασιών και την αδιάλειπτη λειτουργία των οργανισμών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις λύσεις που αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον, από τη SenseOne Technologies, θυγατρική του ομίλου Space Hellas, με τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση. Η Space Hellas δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς, αποδοτικού και βιώσιμου μέλλοντος, σε ευθυγράμμιση με τις διεθνείς προτεραιότητες και τις ανάγκες της αγοράς.

Η παρουσία της στη GITEX GLOBAL 2025 αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια να αναδειχθεί η Ελλάδα ως αξιόπιστος κόμβος τεχνολογίας και καινοτομίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, καταλήγει η ανακοίνωση.