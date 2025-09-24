Mars Hellas: Τα εργοστάσια Mars Snacking στην Ευρώπη τροφοδοτούνται πλέον εξ ολοκλήρου από ΑΠΕ

Η Mars ανακοίνωσε πρόσφατα ότι και τα δέκα εργοστάσια Mars Snacking στην Ευρώπη τροφοδοτούνται πλέον πλήρως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ορόσημο αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα πολυετών επενδύσεων στην ευρωπαϊκή βιομηχανική παρουσία της Mars, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και 1,5 δισ. ευρώ που επενδύθηκε κατά την τελευταία πενταετία.

Η εταιρεία πραγματοποίησε την πρώτη της επένδυση σε ευρωπαϊκό αιολικό πάρκο το 2016 και μέσα στην τελευταία δεκαετία, έχει ολοκληρώσει τη μετάβαση όλων των εργοστασίων ζαχαρωδών προϊόντων της στην Ευρώπη σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα με τις επενδύσεις για τη μείωση και τη μετατροπή της ενεργειακής κατανάλωσης, η Mars έχει προχωρήσει στην αγορά Εγγυήσεων Προέλευσης (GO) για την υπόλοιπη ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και το βιομεθάνιο, σε ποσότητες ισοδύναμες με την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο που απαιτούν οι άμεσες δραστηριότητες της εταιρείας για τα ζαχαρώδη προϊόντα στην Ευρώπη.

Τα δέκα αυτά εργοστάσια, που βρίσκονται στη Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, παράγουν κάθε χρόνο 900.000 τόνους από μερικές από τις πιο αγαπημένες μάρκες της Ευρώπης, όπως SNICKERS, TWIX, M&M'S, SKITTLES και ORBIT/EXTRA, εκ των οποίων το 85% καταναλώνεται τοπικά.

«Στη Mars, πιστεύουμε ότι ο κόσμος που θέλουμε για το αύριο, ξεκινά από τον τρόπο που επιχειρούμε σήμερα. Επομένως, μετράμε την επιτυχία μας όχι μόνο με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και με τον θετικό αντίκτυπο που έχουμε στους ανθρώπους, τον πλανήτη και την κοινωνία. Η βιωσιμότητα έχει επιχειρηματικό νόημα και βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε μια σημαντική διαφορά, διασφαλίζοντας ότι οι σημερινές μας ενέργειες θα δημιουργήσουν διαρκή οφέλη για τις μελλοντικές γενιές», ανέφερε ο Marc Carena, Regional President της Mars Wrigley.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ