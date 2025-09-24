#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

H διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.A θα πραγματοποιηθεί την 25.09.2025 μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α..

Real Consulting: Το χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των μετοχών στην κύρια αγορά του ΧΑ

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:49

Η REAL CONSULTING  (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 24.9.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 24.9.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»),αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 21.500.000 υφιστάμενων Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 5.5.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 20.5.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

H διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.A θα πραγματοποιηθεί την 25.09.2025 μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., και η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. θα πραγματοποιηθεί την 26.09.2025.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. παρουσιάζεται ακολούθως:

23.9.2025: Διαπίστωση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. της συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής και της έγκρισης εισαγωγής των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Χ.Α.

24.9.2025: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  

24.9.2025: Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου - Ανάρτηση στους ιστότοπους της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α. και των Συμβούλων Εισαγωγής  

24.9.2025: Ανακοίνωση της Εταιρείας, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ, για:  - την ημερομηνία διαγραφής των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.. 24.9.2025 - την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.. 

25.9.2025: Ανακοίνωση της Εταιρείας, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ, για: - την διαγραφή των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.. - την Τιμή Έναρξης διαπραγμάτευσης των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. 

26.9.2025: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. 

