Νέο αιμοδυναμικό εργαστήριο εγκαινιάζει η Ευρωκλινική Αθηνών

«Ενισχύουμε ουσιαστικά τις δυνατότητές μας στην επεμβατική καρδιολογία, προσφέροντας στους ασθενείς μας θεραπείες υψηλής ποιότητας με απόλυτη ασφάλεια», δήλωσε ο CEO Αντώνης Βουκλαρής.

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:29

Η Ευρωκλινική Αθηνών ενισχύει τις υποδομές της με την έναρξη λειτουργίας του νέου Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, το οποίο εξοπλίστηκε με το τελευταίας τεχνολογίας αγγειογραφικό σύστημα Philips Azurion 7 F12.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η επένδυση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την επεμβατική καρδιολογία και αγγειολογία, καθώς το Εργαστήριο δίνει τη δυνατότητα για ασφαλείς, ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές επεμβάσεις σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, αρρυθμίες και άλλα καρδιολογικά ή αγγειολογικά προβλήματα.

Το εξελιγμένο σύστημα προσφέρει κορυφαία απεικόνιση με μειωμένη ακτινοβολία, ενισχύοντας τόσο την ασφάλεια των ασθενών όσο και του ιατρικού προσωπικού. Παράλληλα, βελτιώνει την ακρίβεια και τη ροή εργασίας, επιτρέποντας την αντιμετώπιση ακόμη και των πιο σύνθετων περιστατικών. Επιπλέον είναι από τα λίγα εργαστήρια στην Ελλάδα που έχουν ειδικό UPS ώστε να μην επηρεάζονται από τυχόν διακοπές ρεύματος σε εν εξελίξει πράξεις.

Ο Διευθύνων σύμβουλος της Ευρωκλινικής Αθηνών, κ. Αντώνης Βουκλαρής, δήλωσε:

«Με το σύγχρονο πλήρως ανακαινισμένο Αιμοδυναμικό εργαστήριο ενισχύουμε ουσιαστικά τις δυνατότητές μας στην επεμβατική καρδιολογία, προσφέροντας στους ασθενείς μας θεραπείες υψηλής ποιότητας με απόλυτη ασφάλεια. Η Ευρωκλινική παραμένει προσηλωμένη στην καινοτομία και στην παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας».

