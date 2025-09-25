#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διάκριση για την CQS στα BITE Awards

Ασημένιο βραβείο έλαβε η εταιρεία για λύση αυτοματοποίησης της διαδικασίας τηλεφωνικών επαφών, την οποία ανέπτυξε σε συνεργασία με την Grapevine Digital. Σε ποια κατηγορία ξεχώρισε.

Διάκριση για την CQS στα BITE Awards
Βασιλένια Γκινόγλου, Νίκη Κάραλη, Βασίλης Περίδης, Αργύρης Ντάλης

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:54

Η CQS, ελληνική επιχείρηση, που παρέχει υπηρεσίες πωλήσεων και επιχειρησιακής διαχείρισης, απέσπασε το silver βραβείο στην κατηγορία Digital Transformation for Sales, στα BITE Awards 2025, μια διάκριση που έλαβε για την υλοποίηση της λύσης αυτοματοποίησης της διαδικασίας τηλεφωνικών επαφών, την οποία ανέπτυξε σε συνεργασία με την Grapevine Digital.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 14ης τελετής των BITE Awards, του θεσμού που επιβραβεύει την τεχνολογική καινοτομία στην Ελλάδα και στην οποία παρευρέθηκαν περισσότερα από 700 στελέχη της αγοράς ICT. Η CQS, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά στη διοργάνωση, βραβεύτηκε για τη λύση που σχεδίασε και υλοποίησε, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες για την αυτοματοποίηση τηλεφωνικών επαφών, η οποία ενισχύει την αποδοτικότητα και αναβαθμίζει την εμπειρία του πελάτη.

Για τη βράβευση της εταιρείας, ο Κωνσταντίνος Χατζηανδρέου, CEO της CQS, δήλωσε:

«Η βράβευσή μας στα BITE Awards 2025 αποτελεί σίγουρα μια σημαντική διάκριση που αποτυπώνει τη συνεχή μας εξέλιξη αλλά και την επιμονή μας στην τεχνολογική καινοτομία. Στη CQS, πιστεύουμε ότι η καινοτομία είναι το μέσο για να κάνουμε τις επιχειρήσεις πιο δυνατές, την εργασία των ομάδων πιο αποδοτική και τους πελάτες, τους τελικούς καταναλωτές των προϊόντων και των υπηρεσιών, πιο ικανοποιημένους. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα της CQS, που αναζητά πάντοτε το νέο και το καινοτόμο καθώς και την Grapevine Digital για τη δημιουργική συνεργασία.».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το «ταχύτερο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» διαθέτει η Cosmote Telekom

Alpha Bank: Πρωτιές στα Extel Europe & Emerging EMEA Equities Awards

Coffee Island: Διεύρυνση δικτύου καταστημάτων στο εξωτερικό

Η Kaizen Gaming αναδεικνύεται «Operator of the Year» στα SBC Awards 2025

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο