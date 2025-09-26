Εβροφάρμα: Αύξηση 29% στα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Η Εβροφάρμα ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η Εταιρεία παρουσίασε αυξημένο κύκλο εργασιών και βελτίωσε την αποδοτικότητα των λειτουργιών της.

Οι επιδόσεις της επηρεάστηκαν θετικά από την ομαλή λειτουργία των παραγωγικών μονάδων και την προσαρμογή της εμπορικής πολιτικής στις συνθήκες της αγοράς.

Οι βελτιωμένοι δείκτες παραγωγής και ευζωΐας του κοπαδιού της θυγατρικής Campus, συντέλεσαν στο να βελτιωθεί ιδιαίτερα το μεικτό περιθώριο κέρδους της.

Τα εταιρικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά ποσό €1.008 χιλ., έπειτα από τη διανομή μερίσματος της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €24.324 χιλ., έναντι € 21.645 χιλ. της συγκριτικής περιόδου, αυξημένες κατά 12%, οι δε πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 11,5% και ανήλθαν σε € 23.288 χιλ., έναντι € 20.883 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις πωλήσεις στην κατηγορία γιαουρτιού.

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό (γιαούρτι και φέτα ΠΟΠ) ανήλθαν σε € 7.022 έναντι € 4.463 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένες κατά 57%. Το μεικτό ενοποιημένο κέρδος ανήλθε σε € 5.970 χιλ. και το μεικτό εταιρικό κέρδος σε € 4.111 χιλ. έναντι € 5.248 χιλ. και € 3.769 χιλ. της περσινής περιόδου, αυξημένο κατά 14% και κατά 9% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3.350 χιλ. έναντι € 3.223 χιλ., βελτιωμένα κατά 4% και τα εταιρικά σε € 1.537 χιλ. έναντι € 1.775 χιλ., μειωμένα κατά 13% σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2.327 χιλ. έναντι € 1.840 χιλ., βελτιωμένα κατά 26% και τα εταιρικά σε € 1.686 χιλ. έναντι € 1.566 χιλ., βελτιωμένα κατά 8% της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Το ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.811 χιλ. έναντι € 1.401 χιλ. βελτιωμένα κατά 29% και τα εταιρικά σε € 1.538 χιλ. έναντι € 1.416 χιλ., βελτιωμένα κατά 9% της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους € 2,3 εκ. και προκαταβολές επενδύσεων € 0,7 εκ. στα πλαίσια του διετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους € 10 εκ.

Το μεγαλύτερο μέρος, πάνω από € 1,5 εκ., αφορούσε εξοπλισμό επεξεργασίας γάλακτος νέας γενιάς με υψηλό επίπεδο αυτοματισμού και ελέγχου παραγωγής, € 0,3 εκ. την βελτίωση των γενικών υπηρεσιών και € 1 εκ. για την επέκταση της γραμμής στραγγιστού γιαουρτιού.

Ο καθαρός δανεισμός κατήλθε στα € 11.042 χιλ. έναντι € 13.425 χιλ. στο τέλος της χρήσης του 2024, μειωμένος κατά 18%.

Ο Όμιλος διαθέτει υψηλή ρευστότητα με τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται σε πάνω από € 7,5 εκ.

Η Διοίκηση παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη για το υπόλοιπο της χρήσης του 2025.