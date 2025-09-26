#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Logismos: Στα €694 χιλ. τα EBITDA στο εξάμηνο

Τα EBITDA ανήλθαν σε 694 χιλ. ευρώ σε σχέση με 554 χιλ. ευρώ του Α’ Εξαμήνου 2024.

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:12

H Logismos α.ε., Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το Α’ Εξάμηνο 2025, σύμφωνα με τα οποία:

  • O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.857 χιλ. ευρώ. σε σχέση με 1.719 χιλ. ευρώ του Α’ Εξαμήνου 2024, σημειώνοντας αύξηση 8%.
  • Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων (EBITDA) ανήλθαν σε 694 χιλ. ευρώ σε σχέση με 554 χιλ. ευρώ του Α’ Εξαμήνου 2024.
  • Το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδος 305 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 194 χιλ. ευρώ του Α’ Εξαμήνου 2024.

