Διπλή διάκριση για τη Frigoglass στα Energy Efficiency Awards 2025

Ο Όμιλος Frigoglass απέσπασε δύο βραβεία στα φετινά Energy Efficiency Awards, θεσμό που επιβραβεύει βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων για την ενεργειακή διαχείριση και την αειφορία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Frigoglass τιμήθηκε με Bronze βραβείο στην κατηγορία “Energy Efficient & Saving Products, Technologies, and Services” και Silver στην κατηγορία “Energy Innovation”, για τα πρώτα παγκοσμίως ψυγεία αναψυκτικών Α ενεργειακής κλάσης, με άμεσο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Τα νέα ψυγεία προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές CO₂ και εξασφαλίζουν γρήγορη απόσβεση επένδυσης για τους επιχειρηματίες, ενώ παραμένουν αποδοτικά σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Αξίζει να σημειωθεί πως η αντικατάσταση 100.000 παλαιών ψυγείων με τα νέα μοντέλα Α ενεργειακής κλάσης, θα οδηγούσε σε εξοικοινόμηση 32.850 τόνων CO₂ ετησίως, ισοδύναμη με τη φύτευση 1,5 εκατ. δέντρων.

Η σειρά, αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας, επένδυσης στην τεχνογνωσία και βαθιάς κατανόησης των αναγκών της αγοράς, περιλαμβάνει δύο μοντέλα με διαφορετικές χωρητικότητες. Η τεχνολογία τους βασίζεται σε εξελιγμένους ανεμιστήρες, ενεργειακά αποδοτικούς συμπιεστές, LED χαμηλής κατανάλωσης, φιλικό ψυκτικό μέσο (R290), βελτιωμένη θερμομόνωση και ευφυή ηλεκτρονικά συστήματα. Παράλληλα, διαθέτουν σύγχρονο design, καθώς και αθόρυβη λειτουργία, προσφέροντας αξιοπιστία και υψηλή απόδοση.

Ο Έκτωρ Περγάμαλης, Chief Operating Officer Commercial Coolers, ανέφερε σχετικά στην τελετή απονομής: «Η διπλή αυτή διάκριση μάς γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια, γιατί αναγνωρίζει την προσπάθεια όλης της ομάδας μας να δημιουργεί λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογική υπεροχή, βιωσιμότητα και πραγματική αξία για τους πελάτες μας. Τα ψυγεία Α ενεργειακής κλάσης δεν είναι μόνο ένα βήμα στην εξέλιξη της επαγγελματικής ψύξης. Είναι και η απόδειξη ότι η καινοτομία μπορεί να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στην αγορά και στο περιβάλλον, προάγοντας ένα βιώσιμο μέλλον.»

Η παρουσίαση των ψυγείων έγινε στη διεθνή έκθεση BrauBeviale, όπου απέσπασαν και το Βραβείο Τεχνολογικής Καινοτομίας στα FoodBev Awards, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για βιώσιμες λύσεις στις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές αλλά και τον πλανήτη.