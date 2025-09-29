CNL Capital: Καθαρά κέρδη €187.759 στο εξάμηνο, προσωρινό μέρισμα €0,15/μετοχή

H CNL CAPITAL, δημοσίευσε τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2025, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Κατά τo Α’ εξάμηνο 2025, η CNL CAPITAL συνέχισε σταθερά την επενδυτική της δραστηριότητα καθώς πραγματοποίησε 7 νέες επενδύσεις, εκταμιεύοντας ποσό ύψους €5,5 εκατ., (Α’ εξαμ. 2024: 16 επενδύσεις και εκταμιεύσεις ύψους €5,4 εκατ.).

Έτσι το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της CNL CAPITAL κατά την 30/6/2025 αποτελείται από 36 ενεργές επενδύσεις (31/12/2024: 39) και η αξία του (μετά από προβλέψεις) αυξήθηκε κατά 4% και ανήλθε σε €11.915.021 (31/12/2024: €11.495.594).

Τα συνολικά έσοδα της CNL CAPITAL κατά το Α’ εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €836.592 (Α’ εξαμ. 2024: €1.040.751), παρουσιάζοντας μείωση κατά 20%.

Ακολουθώντας την αποκλιμάκωση του Euribor, τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €647.991, παρουσιάζοντας μείωση κατά 21% (Α’ εξαμ. 2024: €822.538), ενώ τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €169.443, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12% (Α’ εξαμ. 2024: €152.027), ενώ θετικό αποτέλεσμα ύψους €19.158 προέκυψε από την αποτίμηση ενός μικρού αριθμού από τις επενδύσεις της Εταιρείας με τη μέθοδο της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων.

Τα συνολικά έξοδα προ φόρων και προβλέψεων της CNL CAPITAL κατά το Α’ εξάμηνο 2025, παρουσίασαν αύξηση κατά 3% και ανήλθαν σε €584.023 (Α’ εξαμ. 2024: €567.270.

Η αύξηση των εξόδων οφείλεται στις δαπάνες ανάπτυξης της νέας δραστηριότητας στο χώρο του factoring, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 28/5/2025.

Καθώς η υλοποίηση της βρίσκεται στην τελική της φάση, οι δαπάνες αυτές κλιμακώνονται κι αυτό αποτυπώνεται τόσο στην αύξηση κατά 11% στις Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Α’ εξαμ. 2025 : €58.282 έναντι A’ εξαμ. 2024: €52.528) όσο κυρίως στην αύξηση κατά 15% των Λοιπών λειτουργικών εξόδων (Α’ εξαμ. 2025 : €440.084 έναντι A’ εξαμ. 2024: €384.446).

Η μείωση κατά 34% στα έξοδα για τόκους (Α’ εξαμ. 2025 : €85.657 έναντι A’ εξαμ. 2024: €130.276) λειτούργησε αντισταθμιστικά στις παραπάνω αυξήσεις.

Επιπροσθέτως, οι νέες προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο, κατά το Α’ εξάμηνο 2025, μειώθηκαν κατά 28% και ανήλθαν σε €37.222, (A’ εξαμ. 2024: €51.647).

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων της CNL CAPITAL κατά το Α΄ εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €215.347, παρουσιάζοντας μείωση κατά 49%, (A’ εξαμ. 2024: €421.834).

Τα καθαρά κέρδη κατά το Α΄ εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €187.759 που αντιστοιχεί σε €0,2552 ανά μετοχή, έναντι καθαρών κερδών €375.780 ήτοι €0,51 ανά μετοχή το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η καθαρή εσωτερική λογιστική αξία ανά μετοχή (NAV/μετοχή) της CNL CAPITAL, κατά την 30η Ιουνίου 2025 ανήλθε σε €11,35 (31/12/2024: €11,24).

Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων και διατηρώντας μια θετική εικόνα για την αναμενόμενη πορεία της Εταιρείας για το υπόλοιπο του έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο της CNL CAPITAL προτίθεται να διανείμει καθαρό προσωρινό μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2025, συνολικού καθαρού ποσού €110.251.20, ήτοι 0,15 ευρώ ανά μετοχή (το ποσό των 0,15 ευρώ ανά μετοχή υπολογίζεται ύστερα από προσαύξηση με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές (49.490 μτχ) που κατέχει η Εταιρεία την 29.09.2025).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Νίκος Χλωρός σχολίασε: “Η αναπτυξιακή δυναμική της CNL CAPITAL παραμένει ισχυρή, παρά τα πτωτικά μεγέθη που κατέγραψε κατά το Α΄εξάμηνο 2025. ‘Αλλωστε, όπως είχαμε αναγνωρίσει και ενημερώσει τους μετόχους μας, η φετινή χρονιά είναι μεταβατικής φύσης, καθώς ολοκληρώνεται η υλοποίηση της εισόδου μας στον κλάδο του factoring, από την οποία έχουμε υψηλότατες προσδοκίες’’.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Παναγιώτης Λέκκας σχολίασε: “ Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την επικείμενη δραστηριοποίηση μας στο χωρό του factoring. Πιστεύουμε πως η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων, σε συνδιασμό με την ευέλικτη συνεργατική φιλοσοφία της CNL, θα ανατρέψει τα δεδομένα και θα προσφέρει νέα πολύτιμα εργαλεία χρηματοδότησης στις ελληνικές ΜμΕ’’.