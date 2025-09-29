O Γρηγόρης Κουτσογιάννης νέος CEO στην EFA GROUP

Ο όμιλος αμυντικής βιομηχανίας EFA GROUP συνεχίζει τη δυναμική μετεξέλιξή του σε ένα ενιαίο και εξωστρεφές οικοσύστημα τεχνολογικών λύσεων άμυνας και ασφάλειας, επενδύοντας σταθερά στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια και με στρατηγικό προσανατολισμό βασισμένο στην καινοτομία.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο Όμιλος, όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε, προχώρησε σε στοχευμένες επενδύσεις στις εταιρίες Wayren και Acromove, για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ψηφιακών λύσεων πεδίου μάχης και τηλεπικοινωνιών ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στην παγκόσμια αγορά.

Παράλληλα, προχωρά στην τοποθέτηση του Δρ. Γρηγόρη Κουτσογιάννη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα προς την ενδυνάμωση της διοικητικής του δομής, γράφει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Δρ. Κουτσογιάννης αναλαμβάνει την ηγεσία του ομίλου EFA GROUP σε μια κρίσιμη περίοδο στρατηγικής ανάπτυξης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της οργανικής και μη οργανικής του πορείας, σε στενή συνεργασία με τις διοικήσεις των εταιριών του EFA GROUP και τις επιμέρους επιχειρησιακές λειτουργίες.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Άμυνας και Ασφάλειας, ο Δρ. Κουτσογιάννης έχει διαγράψει μια διακεκριμένη πορεία σε θέσεις ευθύνης στους τομείς της Μηχανικής, της Διαχείρισης Έργων και της Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

Έχει υπηρετήσει σε πολυεθνικές εταιρίες, όπως η Lockheed Martin και η L3Harris Technologies, όπου κατείχε πρόσφατα τη θέση του Regional Director για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Ινδία και την Ελλάδα. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Mitsubishi Electric ως Ερευνητής Μηχανικός στους τομείς των ραντάρ και της επεξεργασίας σημάτων.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Strathclyde με πτυχίο BEng (Hons) στην Ηλεκτρονική και Ηλεκτρολογική Μηχανική και κάτοχος Διδακτορικού (PhD) στην Επεξεργασία Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο ερευνητικής συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

O Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής του Ομίλου EFA GROUP, δήλωσε: «Ο Δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης αναλαμβάνει την ηγεσία του EFA GROUP, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του Ομίλου σε μια νέα φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης. Μαζί με την ηγετική ομάδα του EFA GROUP, θα αξιοποιήσει το ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό και την υπάρχουσα τεχνογνωσία των εταιριών μας με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και τη διεύρυνση της παρουσίας μας στις αγορές άμυνας και ασφάλειας διεθνώς».