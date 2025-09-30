Κερδοφόρο εξάμηνο για τη Δομική Κρήτης

Μικρή κάμψη πωλήσεων κατέγραψε η Δομική Κρήτης στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, γεγονός που η διοίκηση αποδίδει στην επιβράδυνση του ρυθμού εκτέλεσης των κατασκευαστικών έργων του Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε 7.529 χιλ. ευρώ έναντι 7.740 χιλ. ευρώ (μείωση 2,73%) της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 836 χιλ. ευρώ κέρδη έναντι κερδών 342 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κερδοφόρα στην εξαμηνιαία περίοδο του 2025 κατά ποσό 181 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ποσού 164 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα λόγω των κερδοφόρων αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίζονται λίγο αυξημένες λόγω λήψης νέου μακροπρόθεσμου δανείου από τη μητρική εταιρεία. Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1.640 χιλ. ευρώ.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο και διαμορφώθηκε σε 391 χιλ. ευρώ έναντι 328 χιλ. ευρώ, λόγω αύξησης του τραπεζικού δανεισμού.

Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε 3.334 χιλ. ευρώ θετικό έναντι 2.904 χιλ. ευρώ θετικό την 31/12/2024 συνέπεια της λήψης νέου μακροπρόθεσμου δανείου το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση της πιστωτικής πολιτικής της μητρικής εταιρείας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι προοπτικές που διαμορφώνονται στο κλάδο των κατασκευών είναι ευοίωνες λαμβανομένου υπόψη του ανεκτέλεστου τμήματος των κατασκευαστικών συμβολαίων και αφετέρου των Δημόσιων έργων που επίκειται σε δημοπράτηση.

Το ανεκτέλεστο τμήμα των κατασκευαστικών συμβάσεων του Ομίλου ανέρχεται στο ποσό των 53.173 χιλ. ευρώ. Η ενεργειακή κρίση και η χρηματοδότηση των έργων ΑΠΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συμβάλουν στην διαμόρφωση θετικών προοπτικών στο κλάδο της ενέργειας. Οι προοπτικές του κλάδου ακινήτων εκτιμώνται θετικές λαμβανομένου υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.