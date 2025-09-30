Εκτίναξη κερδών στα 7,4 εκατ. ευρώ για Mevaco

Η Ανώνυμη Εταιρεία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοίνωσε την 29η Σεπτεμβρίου 2025 τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο (Α') Εξάμηνο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025 - 30.06.2025).

O κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς ανήλθε σε 49.222,74 χιλ. Ευρώ έναντι 16.018,27 χιλ. Ευρώ της αντίστοιχης οικονομικής περιόδου (Α' Εξάμηνο 2024), παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη αύξηση κατά 207,3%. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική ενίσχυση της ζήτησης για μεταλλικές κατασκευές, αλλά και την εκτέλεση εκκρεμών παραγγελιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 15.668,81 χιλ. Ευρώ έναντι 3.654,96 χιλ. Ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο (Α' εξάμηνο 2024) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 328,7%. Η αύξηση οφείλεται, εκτός από τη σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών, και στην περαιτέρω καθετοποίηση και τυποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και στην ορθολογικότερη διαχείριση του κόστους παραγωγής της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10.212,83 χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών 1.944,45 χιλ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη αύξηση κατά 425,2%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 9.604,26 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 1.389,75 χιλ. Ευρώ την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο (Α' Εξάμηνο 2024), παρουσιάζοντας επίσης αξιοσημείωτη βελτίωση κατά 591,1%.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 7.428,62 χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών 1.028,70 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα την προηγούμενη συγκρίσιμη περίοδο (Α' εξάμηνο 2024), παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση κατά 622,1%.

Κατά το πρώτο (Α') Εξάμηνο του 2025 η Διοίκηση της Εταιρείας, υλοποιώντας με συνέπεια το επενδυτικό πλάνο που έχει καταρτίσει και αξιοποιώντας την πολυσχιδή παραγωγική της ικανότητα, την αρτιότητα των παραγωγικών της εγκαταστάσεων και την ευελιξία και προσαρμοστικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου, κατόρθωσε να επιτύχει τα ανωτέρω αξιοσημείωτα οικονομικά αποτελέσματα, αξιοποιώντας την αυξημένη ζήτηση, εδραιώνοντας με τον τρόπο αυτό έτι περαιτέρω την αναπτυξιακή της πορεία και ενισχύοντας τον εξαγωγικό χαρακτήρα και τον εξειδικευμένο προσανατολισμό της.

Ο ρυθμός της αύξησης που παρουσιάσθηκε στο Α’ Εξάμηνο 2025 ήταν ανάλογος με αυτόν του Β’ Εξαμήνου της προηγούμενης χρήσεως (2024). Παρότι τα αποτελέσματα του Β’ Εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως (2025) δεν αναμένεται να ακολουθήσουν την ένταση και το ρυθμό αύξησης που εμφανίσθηκε στο Α' Εξάμηνο, στο σύνολο της χρήσεως 2025 τα αποτελέσματα αναμένονται βελτιωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης (2024).

Η στρατηγική της Εταιρείας θα εξακολουθήσει να επικεντρώνεται στην εφαρμογή συγκρατημένα επιθετικής πολιτικής, μέσω της αναζήτησης νέων κερδοφόρων πεδίων δράσης και της διείσδυσης σε νέα αντικείμενα, με γνώμονα την ανάληψη και επιτυχή υλοποίηση έργων σημαντικής πολυπλοκότητας, υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών, με αξιοποίηση των σημαντικών παραγωγικών δυνατοτήτων που διαθέτει.