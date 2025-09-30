Siemens: Θωρακίζει ψηφιακά εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη

Η Siemens, πάροχος τεχνολογικών λύσεων στον βιομηχανικό τομέα, ανέλαβε την υλοποίηση μιας σειράς μέτρων κυβερνοασφάλειας στο εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των κρίσιμων παραγωγικών της υποδομών και τη διατήρηση της επιχειρησιακής της συνέχειας.

Καθώς οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις εξελίσσονται προς περισσότερο αυτοματοποιημένα και ψηφιοποιημένα περιβάλλοντα, η προστασία από κυβερνοαπειλές αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία των παραγωγικών εγκαταστάσεων και την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το συγκεκριμένο έργο, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου Heineken για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εργοστασίων του και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία CoreNetworks.

Η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στο εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής του ομίλου Heineken για την προστασία των κρίσιμων υποδομών παραγωγής. Μέσα από μια σειρά στοχευμένων ενεργειών, που σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές βιομηχανικής κυβερνοασφάλειας και τις προδιαγραφές του Ομίλου Heineken, διασφαλίζεται η συνέχεια της παραγωγής, η προστασία των δεδομένων και η συμμόρφωση με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας. Το έργο ενίσχυσε την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα μειώνοντας σημαντικά τους κινδύνους που σχετίζονται με ψηφιακές απειλές.

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία, τόσο στα συστήματα παραγωγής όσο και στις σύγχρονες τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας και λειτουργικής αξιοπιστίας σε κρίσιμα βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Ο εξοπλισμός και τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, γνωστά ως Operational Technology (OT), παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες σε σύγκριση με τα συστήματα πληροφορικής (Information Technology – IT) που συναντώνται σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Σε αντίθεση με τα IT συστήματα, όπου προτεραιότητα δίνεται στην εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων, στα OT συστήματα κυριαρχεί η ανάγκη για αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και ασφαλή λειτουργία των φυσικών διεργασιών. Τα OT συστήματα χαρακτηρίζονται από μεγάλο κύκλο ζωής, που συχνά ξεπερνά τα 10 έως 30 έτη, ενώ τα IT συστήματα ανανεώνονται σε πολύ πιο τακτική βάση.

Επιπλέον, τα βιομηχανικά περιβάλλοντα απαιτούν συνεχή λειτουργία 24/7, χωρίς περιθώριο για διακοπές ή παύσεις, καθώς και λειτουργία σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή παραδοσιακών πρακτικών κυβερνοασφάλειας ιδιαίτερα απαιτητική.

«Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι πια μια προαιρετική προσθήκη – είναι η βάση για μια βιώσιμη και αδιάλειπτη βιομηχανική λειτουργία. Η συνεργασία μας με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της Siemens να προσφέρει αποδεδειγμένα, δοκιμασμένα και μελλοντικά βιώσιμα (future-proof) σχήματα προστασίας», δήλωσε o Αργύρης Τσιγκαλής, Technical Sales Support Manager, Siemens A.E.

Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η επένδυση αυτή μεταφράζεται σε αυξημένη αξιοπιστία, καλύτερη διαχείριση κινδύνου και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των συνεργατών και των εργαζομένων. Παράλληλα, συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της παραγωγικής δραστηριότητας, διασφαλίζοντας ότι οι τεχνολογικές υποδομές μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος.

«Η συνεργασία με τη Siemens ενισχύει την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία των παραγωγικών μας υποδομών στη Θεσσαλονίκη, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στο οικοσύστημα των συνεργατών, πελατών και εργαζομένων μας. Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση στην ψηφιακή θωράκιση της παραγωγής μας, η οποία διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας παραγωγικής μονάδας υψηλής δυναμικής», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Κοτσαμπασίδης, Maintenance & CAPEX Leader της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.

Το έργο συνέβαλε επίσης στην συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις NIS2 και ενίσχυσε σημαντικά την ανθεκτικότητα της μονάδας έναντι ψηφιακών απειλών.