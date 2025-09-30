Galaxy Cosmos Mezz: Καθαρά κέρδη €200 χιλ. στο εξάμηνο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Galaxy Cosmos Mezz Plc (“Εταιρεία”), σε συνεδρία του στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ενέκρινε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2025 έως 30 Ιουνίου 2025.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 27 Απριλίου 2022 και οι κοινές μετοχές της εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη γενική κατηγορία («ΕΝ.Α. PLUS») της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 31 Οκτωβρίου 2022.

H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 46,3% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 44% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων Cosmos, Galaxy II, Galaxy IV και Orion, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Alpha Services and Holdings SA στην Εταιρεία (“Ομολογίες”) στις 14 Ιουλίου 2022 με αξία €22.495.540.

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 30 Ιουνίου 2025 παρουσιάζονται παρακάτω:

Κατάσταση Αποτελεσμάτων | (€εκατ.) 01.01.2025- 30.06.2025

Έσοδα από τόκους 0,6

Καθαρό κέρδος/(ζημιά) για την περίοδο 0,2

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 30 Ιουνίου 2025 εκτιμήθηκε στα €4,4 εκατ. (€6,3 εκατ. για το 2024) από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς.

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος αποτίμησης προεξόφλησης ταμειακών ροών ενσωματώνοντας το εκτιμώμενο κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 14,43% (15,67% για το 2024) και λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα κουπόνια από την τιτλοποίηση Galaxy IV μέχρι τον Απρίλιο του 2026.

Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Galaxy Cosmos Mezz Plc (περίπου 37% του ενεργητικού της). Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη κουπονιών από τις Ομολογίες.

Η είσπραξη αυτή εξαρτάται από το ποσό των συνολικών εσόδων των εκδοτών, τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το πρόγραμμα προτεραιότητας πληρωμών, βάσει του οποίου οι πληρωμές κουπονιών των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας ιεραρχούνται σε σύγκριση με τις αποπληρωμές κεφαλαίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει γεγονός επιτάχυνσης (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διαχείρισης).

Τα συμβατικά έγγραφα των τιτλοποιήσεων ορίζουν ότι μετά την παρέλευση 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του ειδικού σχεδίου «Ηρακλής», εάν κατά την ημερομηνία καταβολής των τόκων στα ομόλογα ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς Β), οι συνολικές καθαρές εισπράξεις από αρχή εξυπηρέτησης του χαρτοφυλακίου υπολείπονται κατά 15% ή περισσότερο από τις προϋπολογιζόμενες καθαρές εισπράξεις, όπως αυτές ορίζονται στο εκάστοτε επιχειρηματικό σχέδιο, αναβάλλεται η καταβολή του συνόλου (100%) των τόκων στους κατόχους των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς Β).

Οι αναβαλλόμενοι τόκοι είναι πληρωτέοι στους κατόχους ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς Β) όταν το κεφάλαιο των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς A) έχει εξοφληθεί πλήρως (και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για την πληρωμή του αναβαλλόμενου τόκου, διαφορετικά καθίστανται πληρωτέες την επόμενη καθορισμένη ημερομηνία πληρωμής τόκων των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς Β)) ή όταν η σχέση μεταξύ πραγματοποιθεισών και προϋπολογισμένων καθαρών εισπράξεων έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Η πληρωμή τόκου στους κατόχους ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Galaxy II Funding DAC, Orion Χ Securitization DAC και Cosmos Securitization DAC έχουν αναβληθεί για το 1ο τρίμηνο και 2ο τρίμηνο του 2025 και παραμένουν ανείσπρακτοι.

Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2025 μέχρι 30 Ιουνίου 2025, η Εταιρεία έχει λάβει κουπόνια ύψους €2.314.400 σε σχέση με τις ομολογίες της Galaxy IV Funding DAC.

Τα έξοδα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο αφορούν λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων και τα έξοδα του Χ.Α.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία, ως κάτοχος των Ομολογιών, δεν μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση ή την υλοποίηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων των Χαρτοφυλακίων, τα οποία προετοιμάστηκαν και εφαρμόζονται από τον διαχειριστή των χαρτοφυλακίων. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν μπορεί να επηρεάσει τα έσοδά της με οποιονδήποτε τρόπο ή να καταρτίσει δικό της επιχειρηματικό σχέδιο.

* Τα αναλυτικά αποτελέσματα εξαμήνου της Galaxy Cosmos Mezz, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη Συνοδευτικό Υλικό".