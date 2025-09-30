Ζημιές το πρώτο εξάμηνο για την AVE

Ο κύκλος εργασιών της AVE για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε €13,33 εκ. για τον Όμιλο και € 7,11 εκ για την Εταιρεία έναντι € 11,66 εκ και € 5,28 εκ. αντίστοιχα, στο πρώτο εξάμηνο του 2024, εμφανίζοντας αύξηση κατά ποσοστό 14,3% και 34,7%, αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εξάμηνο του 2025 ήταν ζημιογόνα κατά € 914 χιλ. έναντι ζημιών € 1,59 εκ. το εξάμηνο του 2024, ήτοι βελτίωση κατά 42,6 %. Τα σχετικά μεγέθη για την Εταιρεία ήταν κερδοφόρα κατά € 371 χιλ., μετά από πολλές περιόδους ζημιογόνων χρήσεων, όπως άλλωστε και τη συγκρίσιμη περίοδο του 2024, οπότε οι ζημιές ανήλθαν σε € 645 χιλ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2025 για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν αρνητικά κατά € 354 χιλ., παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση κατά 91,7% έναντι των ζημιών € 4,27 εκ της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 789 χιλ. στο πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι ζημιών € 2,74 εκ της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν ζημιογόνα κατά € 303 χιλ. και € 4,23 εκ. στο εξάμηνο των ετών 2025 και 2024, αντίστοιχα. Συνεπώς, οι ζημιές στην πρόσφατη περίοδο, επέδειξαν σημαντική υποχώρηση της τάξης του 92,8 %. Σε επίπεδο Εταιρείας τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν κερδοφόρα κατά € 1,53 εκ. στο υπό εξέταση εξάμηνο, έναντι ζημιών ύψους € 2,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.