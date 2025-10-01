Profile: Προχωρημένες συζητήσεις για εξαγορά της Algosystems

Η Profile ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά τουλάχιστον του 85% της εταιρείας Algosystems.

Η κίνηση αυτή της Ρrofile αποβλέπει στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στον χώρο του cybersecurity, εκμεταλλευόμενη συνέργειες που μπορούν να προκύψουν μεταξύ των δύο εταιρειών.

H Algosystems σημειώνει κύκλο εργασιών της τάξεως των 13 εκατ. ευρώ και εμφανίζει οριακά ζημιογόνο αποτέλεσμα.

Κύκλοι της Ρrofile εκτιμούν ότι μπορούν τα επόμενα χρόνια να αναπτύξουν δραστικά τα έσοδα της Algosystems και να διευρύνουν το περιθώριο EBITDA στο 15%.

Πέρα από την κίνηση αυτή, η Ρrofile θα δραστηριοποιηθεί περαιτέρω στο μέτωπο των εξαγορών και για τον σκοπό αυτόν, βρίσκεται σε σχετικές διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη.

Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο

Η Ρrofile, στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τους πλειοψηφούντες μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 206, (εφεξής «ALGOSYSTEMS »), αναφορικά με την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής αυτών στην ALGOSYSTEMS, ήτοι πλειοψηφικού ποσοστού κατ’ ελάχιστον 85% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής («Συναλλαγή»).

Τα μέρη βρίσκονται στη φάση προχωρημένων συζητήσεων για την οριστικοποίηση των Γενικών και Ειδικών Όρων και Προϋποθέσεων της εν λόγω Συναλλαγής (Share Purchase Agreement). Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η υλοποίηση της Συναλλαγής θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Τέλος, η Εταιρεία δεσμεύεται όπως προβεί με νεότερη ανακοίνωση στην έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με κάθε ουσιώδη εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.