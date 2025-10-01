#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

CrediaBank: Ολοκλήρωσε συνθετική τιτλοποίηση ενήμερων δανείων 0,5 δισ. ευρώ

Οι ομολογίες πωλήθηκαν σε νομική οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner. Μειώνονται τα RWA, ενισχύεται κατά 70 μονάδες ο βασικός κεφαλαιακός δείκτης.

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 18:32

Η CrediaBank (εφεξής “η Τράπεζα”) ολοκλήρωσε επιτυχώς τη συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ύψους ~ €0,5 δισ. (η «Συναλλαγή») μέσω της απευθείας έκδοσης ομολογιών συνδεδεμένων με τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (Credit Linked Notes – “CLN”) και την πώληση των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας σε νομική οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP (ή “DK”).

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά Συνθετική Τιτλοποίηση της Τράπεζας επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχεδιασμό της.

Η συναλλαγή έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει Σημαντική Μεταφορά Κινδύνου (Significant Risk Transfer – “SRT”) και να πληροί τα κριτήρια της Απλής, Διαφανούς και Τυποποιημένης συναλλαγής (Simple, Transparent and Standardised – “STS”) προκειμένου να επιτύχει περαιτέρω ελάφρυνση των Σταθμισμένων ως προς τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού της (Risk Weighted Assets – “RWA”).

Η μείωση αυτή αναμένεται να ανέλθει σε ~ €300εκ., ενισχύοντας τον δείκτη CET1 της Τράπεζας κατά ~70 μονάδες βάσης (bps) σε σχέση με τα στοιχεία της 30/6/2025, υπό την προϋπόθεση λήψης όλων των απαραίτητων εποπτικών και κανονιστικών εγκρίσεων.

Η Συναλλαγή αυτή εμπίπτει στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας όπως έχει αποτυπωθεί και στο επιχειρηματικό της σχέδιο με σκοπό τη δημιουργία επιπλέον οργανικού κεφαλαίου μέσω μη απομειωτικών ενεργειών για τους μετόχους της, όπως είναι η χρήση των συνθετικών τιτλοποιήσεων.

Εκ μέρους της Τράπεζας, η KPMG ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance και Βύζας – Γρηγοριάδου και Συνεργάτες ως νομικοί σύμβουλοι διεθνούς και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα, ενώ η εταιρεία Prime Collateralised Securities (PCS) ως Φορέας Επιβεβαίωσης των κριτηρίων STS.

