Η Sunlight ολοκλήρωσε την πρώτη πιστοποίηση ISO σε διεθνές επίπεδο

Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia Group και εταιρεία τεχνολογίας, έλαβε, για πρώτη φορά, την πιστοποίηση ISO Certification Audit σε ομιλικό επίπεδο και μετά από έλεγχο των εταιρικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ορόσημο στη δέσμευση της Sunlight για επιχειρησιακή αριστεία και βιωσιμότητα και μοναδικό επίτευγμα για έναν διεθνή όμιλο με δραστηριοποίηση στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας. Ταυτόχρονα, αποδεικνύει την ικανότητα της Sunlight να ενοποιεί τις πολύπλοκες και διεθνείς δραστηριότητές της σε ένα ενιαίο, αυστηρό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο του Συστήματος Πιστοποίησης του Ομίλου (Group Certification Scheme), ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητάς της και κάθε εταιρία έλαβε ξεχωριστό πιστοποιητικό.

Συγκεκριμένα, η ελεγκτική διαδικασία διενεργήθηκε για περίοδο 16 ημερών και πραγματοποιήθηκε μέσω απομακρυσμένων ελέγχων και στοχευμένων επιτόπιων αξιολογήσεων σε πολλαπλές εγκαταστάσεις της Sunlight σε έξι χώρες. Στην Ελλάδα, ο έλεγχος διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις της Sunlight σε Αθήνα, Ξάνθη, Κομοτηνή και Κιλκίς. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, καλύφθηκαν οι μονάδες σε Βουκουρέστι (Ρουμανία), Vignola και San Giorgio di Piano (Ιταλία), καθώς και οι δραστηριότητες σε Ισπανία και Πορτογαλία. Τέλος, στις ΗΠΑ, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε Greensboro, Mebane και Dallas.

Η πιστοποίηση βασίστηκε στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (IMS) του Ομίλου, το οποίο παρέχει ένα κεντρικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και πολιτικών, καλύπτοντας πέντε διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, προσφέρει σε κάθε εταιρία την ευελιξία να διατηρεί τις τοπικές ιδιαιτερότητες, σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις ή τις ανάγκες των πελατών.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες της Sunlight πιστοποιήθηκαν, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, σύμφωνα με: ISO 9001 (Quality Management/ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 14001 (Environmental Management/ Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), ISO 45001 (Occupational Health & Safety/ Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία), ISO 37001 (Anti-Bribery/ Κατά της Δωροδοκίας), και ISO 37301 (Regulatory Compliance/ Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης).

Εβελίνα Λαμπρέα, Group Compliance Officer της Sunlight Group δήλωσε: «Πέρα από τη θεσμική της σημασία, η πιστοποίηση Group ISO Certification Audit ενισχύει την κουλτούρα υπευθυνότητας και συνεχούς βελτίωσης, ενδυναμώνοντας κάθε ομάδα να συμβάλλει στη διαρκή ετοιμότητα για έλεγχο και στην επιχειρησιακή αριστεία της Sunlight Group σε παγκόσμιο επίπεδο».

Βάσω Γάλλου, Chief Legal & Compliance Officer της Sunlight Group δήλωσε: «Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί κομβικό επίτευγμα στην πορεία μας ως πλήρως ενοποιημένος διεθνής οργανισμός. Υπογραμμίζει τη σταθερή δέσμευσή μας σε κοινές αξίες και στα υψηλότερα πρότυπα σε όλους τους τομείς, από την ποιότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη έως την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την κανονιστική συμμόρφωση και την επιχειρηματική ηθική».