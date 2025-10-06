Υπεγράφη η τρίτη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην Intrum Hellas

Η Intrum Hellas υπέγραψε την τρίτη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ), επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευσή της σε ένα εργασιακό περιβάλλον εμπιστοσύνης, ισονομίας και διαφάνειας, σημειώνει σχετική ανακοίνωση.

Η νέα διετής σύμβαση είναι αποτέλεσμα εποικοδομητικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Διοίκησης και του Συλλόγου Εργαζομένων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το σύγχρονο και δίκαιο πλαίσιο εργασίας της εταιρείας. Σε απόλυτη εναρμόνιση με τις αξίες της Intrum, η 3η ΕΣΣΕ προάγει την ισότιμη μεταχείριση και ενδυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας και συλλογικότητας στην καθημερινότητα, υποστηρίζεται.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrum Hellas, κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, δήλωσε:

«Η ανάπτυξη και η επιτυχία της Intrum στηρίζονται στους ανθρώπους της – στην αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη συνέπειά τους. Με τον ανοιχτό διάλογο και τη συνεργασία που έχουμε καθιερώσει με τον Σύλλογο Εργαζομένων, επιβεβαιώνουμε για μία ακόμη φορά τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε ένα περιβάλλον που προάγει την εμπιστοσύνη, ενθαρρύνει τη συλλογική πρόοδο και διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους.»