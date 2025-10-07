#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ανακοίνωση της Neuropublic κατά του Γρηγόρη Βάρρα

Η εταιρεία θα αντικρούσει με πληρότητα και λεπτομέρεια όλους τους αναληθείς ισχυρισμούς του κ. Βάρρα κατά την εξέταση της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην εξεταστική επιτροπή, υποστηρίζει.

Ανακοίνωση της Neuropublic κατά του Γρηγόρη Βάρρα

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 21:26

«Η NEUROPUBLIC A.E. δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι πρόσφατες αναφορές και ισχυρισμοί του καθηγητή κ. Γρηγόρη Βάρρα για την εταιρεία μας, όπως αυτές διατυπώθηκαν τόσο στο έγγραφο «Ενημερωτικό Σημείωμα για ΟΠΕΚΕΠΕ» -το οποίο εστάλη την 15/6/2025 προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Γεώργιο Μυλωνάκη και κατετέθη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής την 6/10/2025- όσο και στην ένορκη κατάθεση του ενώπιον της Επιτροπής στις 7/10/2025 είναι απολύτως ψευδείς ανυπόστατοι και συκοφαντικοί», υποστηρίζει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Οι ισχυρισμοί αυτοί προσβάλλουν καίρια και αναίτια τη φήμη, την αξιοπιστία και την ακεραιότητα της NEUROPUBLIC, η οποία δραστηριοποιείται επί σειρά ετών με διαφάνεια επαγγελματισμό και σεβασμό στους πελάτες και τους συνεργάτες της. Η εταιρεία θα αντικρούσει με πληρότητα και λεπτομέρεια όλους τους αναληθείς ισχυρισμούς του κ. Βάρρα κατά την εξέταση της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην εξεταστική επιτροπή.

Περαιτέρω, επιφυλάσσεται για την άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων της για την αποκατάσταση της αλήθειας και της βλάβης που προκαλούν οι εν λόγω συκοφαντικές αναφορές».

 

