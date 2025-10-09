Στον Όμιλο Bespoke το 70% της 3P SALADS

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ενισχύεται η παρουσία του ομίλου στον κλάδο των έτοιμων τροφίμων. Τι δήλωσε ο πρόεδρος και CEO της Bespoke Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 11:18

Η Αμβροσία Α.Ε. (θυγατρική της Bespoke-SGA Holdings A.E.) και η 3P SALADS A.E. ανακοινώνουν την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά του 70% των μετοχών της 3P SALADS Α.Ε.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική ανάπτυξη των δύο εταιρειών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας τους στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές.

Η 3P SALADS A.E. συγκαταλέγεται στις πλέον δυναμικές εταιρείες του κλάδου τροφίμων, με περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στην τροφοδοσία επιχειρήσεων HO.RE.CA. σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας πλούσια γκάμα αλειφόμενων σαλατών, sauces και dressings.

Η στρατηγική αυτή κίνηση ενισχύει την ήδη επιτυχημένη παρουσία του Ομίλου Bespoke και της θυγατρικής της Αμβροσία Α.Ε. στον κλάδο των έτοιμων τροφίμων.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke SGA κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος δήλωσε:

«Με τους ιδρυτές της 3P SALADS μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για την ποιότητα και τον σεβασμό προς τον καταναλωτή, καθώς και την πεποίθηση ότι η επιτυχία χτίζεται μέσα από τη συνεργασία, την προσήλωση στη λεπτομέρεια και τη συνεχή αναζήτηση της καινοτομίας. Πιστεύω ότι, με κοινό γνώμονα τις αξίες μας, την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη πιο δυναμικά, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για τις εταιρείες και τους ανθρώπους μας».

Οι κ.κ. Ιωάννης Πουρδαλάς και Σωτήρης Καλιάφας, μέτοχοι της 3P SALADS A.E., οι οποίοι παραμένουν στη διοίκηση της εταιρείας, δήλωσαν:

«Η ένταξή μας στον Όμιλο Bespoke και η συνύπαρξή μας με την Αμβροσία, μια εταιρεία με κοινές αξίες και φιλοσοφία, μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον. Μαζί μπορούμε να αξιοποιήσουμε συνέργειες, να ενισχύσουμε την παραγωγή και τη διανομή μας και να προσφέρουμε στους πελάτες μας ακόμα πιο ολοκληρωμένες επιλογές».

 

