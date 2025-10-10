BOX NOW: Το πλάνο επέκτασης και το «στοίχημα» της αντικαταβολής

Τις 200.000 θυρίδες στην Ελλάδα έως το τέλος του 2025 αναμένει να φτάσει η BOX NOW, ενώ παράλληλα έχει αποφασίσει να μπει και στην αγορά της αντικαταβολής, με βάση τα όσα επισήμανε ο CEO της BOX NOW Ελλάδας, Λευτέρης Παπαδημητρίου, σε συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους.

Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει σε διοικητικές αλλαγές από τον Ιούλιο του 2025. Ειδικότερα, ο Δημήτρης Ανδριώτης, έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Group CEO για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Κροατία, ενώ καθήκοντα CEO της BOX NOW Ελλάδας, έχει αναλάβει ο Λευτέρης Παπαδημητρίου.

«Η BOX NOW δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια σε 4 χώρες, σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Κροατία, επομένως είχε έρθει η ώρα να δημιουργηθεί μια Group δομή, η οποία ουσιαστικά θα είναι το στρατηγείο προκειμένου η εταιρεία σαν brand να περάσει στην επόμενη της φάση», δήλωσε ο Λευτέρης Παπαδημητρίου αναφορικά με τις διοικητικές αλλαγές. «Μια Group δομή που απαρτίζεται κυρίως από Έλληνες, όπως και ο ηγέτης αυτής της Group δομής, ο Δημήτρης Ανδριώτης, είναι Έλληνας, κάτι που δείχνει και την εμπιστοσύνη στο ελληνικό management», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο κ. Παπαδημητρίου ξεκαθάρισε ότι η έδρα της εταιρείας είναι στην Ελλάδα. Επίσης, όπως υπογράμμισε «τα κομμάτια του R&D και της τεχνολογίας -η δική μας εταιρεία κατά 50% είναι εταιρεία τεχνολογίας και το υπόλοιπο 50% είναι logistics - επίσης εδρεύουν εδώ στην Ελλάδα. Το IT και το R&D είναι μοναδικό για όλες τις χώρες και απαρτίζεται από Έλληνες μηχανικούς».

Οι προβλέψεις για τον τζίρο

Σύμφωνα με τον CEO της BOX NOW Ελλάδας ο τζίρος της πενταπλασιάστηκε, από τα 2,8 εκατ. ευρώ το 2023 στα 15 εκατ. ευρώ τo 2024, ενώ από το 2024 στο 2025 αναμένεται διπλασιασμός.

Ο κ. Παπαδημητρίου δήλωσε ότι τον Οκτώβριο του 2024 η εταιρεία έχει περάσει σε λειτουργική κερδοφορία. «Άρα από τον Οκτώβριο του 2024 και όλο το 2025, όλους αυτούς τους μήνες είμαστε κερδοφόροι και αυτό θα αποτυπωθεί και στη χρήση του 2025», σχολίασε.

Την ίδια ώρα, όπως σημείωσε ο κ. Παπαδημητρίου σήμερα η εταιρεία μετρά 170.000 θυρίδες στην Ελλάδα και αναμένεται να κλείσει το έτος με 200.000.

Η παρουσία στα ελληνικά νησιά

Με την κάλυψη στην Ελλάδα να φτάνει το 94%, το πλάνο επέκτασης της εταιρείας σύμφωνα με τον ίδιο αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται σε νησιά που δεν καλύπτει.«Ήδη το πρώτο ‘μπάσιμο’ ήταν πριν περίπου ενάμισι χρόνο στην Κρήτη όπου καλύπτουμε και τους 4 νομούς, στη Λευκάδα, την Κέρκυρα και τη Σαλαμίνα. Τον Μάιο που μας πέρασε ξεκινήσαμε δραστηριότητα στη Ρόδο, τη Μυτιλήνη, την Κεφαλλονιά και τη Ζάκυνθο».

Ο CEO της BOX NOW Ελλάδας δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει δραστηριότητα στη Χίο και την Κω, ενώ υπάρχει πλάνο για επέκταση και σε νησιά κυρίως των Κυκλάδων.

Τα σχέδια για την αντικαταβολή

Τέλος , ο κ. Παπαδημητρίου αποκάλυψε ότι η εταιρεία έχει πάρει την απόφαση να στραφεί και στην αγορά που ο πελάτης πληρώνει με αντικαταβολή το επόμενο διάστημα, με την εταιρεία να εκτιμά πως η αντικαταβολή είναι περίπου το 45-50% της ελληνικής αγοράς.

«Είναι στρατηγικός πυλώνας, θα στραφούμε στην αγορά που λέγεται αντικαταβολή», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαδημητρίου σχολίασε ότι οι πελάτες διαλέγουν την BOX NOW για την άνεση και την ταχύτητα που προσφέρει. «Θεωρούμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε τα ίδια οφέλη προς τους εμπόρους ακόμα και στην αγορά της αντικαταβολής», τόνισε ο ίδιος.