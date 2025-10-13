Νέα εξαγορά από Softweb στο χώρο του Web Development

Η Vitamin Media Α.Ε., μέλος του Ομίλου Softweb A.Ε., ανακοινώνει την εξαγορά με τη χρήση ιδίων κεφαλαίων, του 100% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας DevOcean I.K.E., έναντι συνολικού τιμήματος 35.000 ευρώ.

Η στρατηγική αυτή εξαγορά εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Ομίλου Softweb για τη διαμόρφωση ενός πρωτοποριακού οικοσυστήματος τεχνολογίας και επικοινωνίας, που θα αποτελέσει τον φυσικό ηγέτη της αγοράς της Οικοσυμμετρίας, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Με αυτή την κίνηση, η Vitamin Media ενισχύει ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιό της, αποκτώντας πλέον dedicated business unit στο web development, ικανό να αναλαμβάνει ολοκληρωμένα έργα ανάπτυξης τεχνολογικά προηγμένων ιστοσελίδων, B2C / B2B e-commerce πλατφορμών και ψηφιακών portals.

Η εξαγορά της DevOcean δεν είναι μια απλή επέκταση υπηρεσιών, αλλά ένα πάντρεμα εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Η DevOcean, με πολυετή εμπειρία στον χώρο του web development και technical SEO έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 180 έργα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, έρχεται να ενισχύσει και να συμπληρώσει την υπάρχουσα τεχνολογική δυναμική του Ομίλου Softweb. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα του Ομίλου να προσφέρει ολιστικές λύσεις ψηφιακής εξωστρέφειας, συνδυάζοντας εξειδικευμένους UX/UI designers, full-stack web developers και digital consultants.

Η εξαγορά αυτή αποτελεί φυσική εξέλιξη της τριετούς στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Vitamin Media και DevOcean, κατά την οποία οι δύο εταιρείες είχαν συνδημιουργήσει πλήθος επιτυχημένων έργων.

Προφίλ της DevOcean I.K.E.

Η DevOcean I.K.E., με έδρα την Αθήνα, δραστηριοποιείται από το 2018 στον χώρο του web development και της υλοποίησης scalable digital υποδομών για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Έχει αναπτύξει πάνω από 180 έργα σε τομείς όπως εμπόριο, βιομηχανία, digital media, υγεία, εκπαίδευση και δημόσιο τομέα.

Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία σε υψηλής επισκεψιμότητας περιβάλλοντα, όπως ενημερωτικές ψηφιακές πύλες (web portals), εφαρμόζοντας technical SEO best practices, εξασφαλίζοντας υψηλές ταχύτητες φόρτωσης και ορθή αναγνωσιμότητα από search engines.

Στο ενδεικτικό πελατολόγιό της περιλαμβάνονται: Όμιλος ΣΚΑΪ, Cosmote E-Value, Vodafone CU, DUO, Adidas, Politis Group, Liquid Media, Speed Air Α.Ε., IVF Athens Center, ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., ΣΑΝΚΕ Μ.ΕΠΕ, Spanos Luxury Cars, Δήμος Δυτικής Μάνης, Δήμος Τανάγρας και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η ομάδα της απαρτίζεται από UX/UI designers, full-stack developers, και system integrators, με πολυετή εμπειρία σε Custom WordPress development & Custom Web Applications Development. Οι λύσεις της ξεχωρίζουν για την απόδοση, την ασφάλεια, την επεκτασιμότητα και την αρμονική ενσωμάτωση με τρίτα συστήματα (ERP, CRM, WMS, Ad Servers, 3rd Party APIs).

Δηλώσεις

Χρήστος Μπιλιλής, CEO της DevOcean I.K.E.:

«Η εξαγορά της DevOcean από τη Vitamin Media αποτελεί την φυσική συνέχεια μιας συνεργασίας ετών, που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητα. Η ένταξή μας σε έναν όμιλο με το κύρος και τη δυναμική της Softweb μας επιτρέπει να εξελίξουμε περαιτέρω την τεχνολογική μας βάση, να επενδύσουμε σε καινοτόμες λύσεις και να προσφέρουμε στους πελάτες μας ακόμα πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες web development, ενταγμένες στο ευρύτερο οικοσύστημα του digital marketing και του digital transformation.»

Νικόλαος Παρχαρίδης, Managing Director της Vitamin Media Α.Ε.:

«Με την εξαγορά της DevOcean, η Vitamin Media αποκτά ένα ισχυρό τεχνολογικό υπόβαθρο που συμπληρώνει ιδανικά τη δημιουργική και επικοινωνιακή μας ταυτότητα. Πιστεύουμε ότι η ψηφιακή εξωστρέφεια των εταιρειών ξεκινά από ένα επαγγελματικό, σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο εταιρικό website και πλέον διαθέτουμε την πλήρη εσωτερική δομή για να το προσφέρουμε. Ενώνουμε δυνάμεις, εμπειρία και κουλτούρα για να παρέχουμε στους πελάτες μας το απόλυτο πακέτο digital υπηρεσιών.»

Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Softweb A.Ε.:

«Η εξαγορά της DevOcean από τη Vitamin Media αποτελεί ακόμα ένα βήμα προς την υλοποίηση του οράματός μας για τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού ομίλου που συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με τη δημιουργικότητα. Ο Όμιλος Softweb συνεχίζει να εξελίσσεται σταθερά, ενισχύοντας τη θέση του ως ηγέτης στην αγορά της Οικοσυμμετρίας και προσφέροντας στους πελάτες του πραγματική προστιθέμενη αξία μέσα από ένα ενιαίο οικοσύστημα υπηρεσιών.»