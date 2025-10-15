Αναβάθμισε την Intralot η Moodys σε Β2

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αναβάθμισε την Intralot η Moody's σε Β2

Ισχυρή αύξηση στα έσοδα και τα EBITDA της εισηγμένης μετά το 2026 προβλέπει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης, μετά την εξαγορά της Bally's International Interactive business.

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 19:59

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Intralot σε B2 από Caa1 προχώρησε η Moody's, αναβαθμίζοντας σε Β2 από Β3 και την αξιολόγηση των ομολόγων της εισηγμένης, με σταθερό outlook. 

Οπως αναφέρει ο οίκος, η αναβάθμιση αντανακλά το βελτιωμένο επιχειρηματικό προφίλ του ομίλου και την ενισχυμένη ρευστότητα, μετά την εξαγορά της Bally's International Interactive business

Το βραχυπρόθεσμο ρίσκο αναχρηματοδότησης αντιμετωπίστηκε μέσω της αποπληρωμής του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου και του δανείου ύψους 230 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ, τα οποία έληγαν το 2026. 

Το πιστωτικό προφίλ της Ιntralot επωφελείται από τη σημαντική ενίσχυση σε όρους κλίμακας και από τη συμβολή της καθιερωμένης παρουσίας της Bally's στη βρετανική αγορά online παιχνιδιών. Επίσης, η ελληνική εταιρεία επωφελείται από τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών σε όλο τον κλάδο του gaming. 

Η Moody's εκτιμά ότι η εξαγορά θα ενισχύσει τα περιθώρια κερδοφορίας και την παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών. 

Ο οίκος προβλέπει ισχυρή αύξηση των εσόδων από το 2026 και μετά, με την άνοδο των EBITDA να οδηγεί σε σταδιακή μείωση της μόχλευσης, κάτω από το 4, από επίπεδα περίπου 4,3 για το 2025, μετά και την εξαγορά.  

Τέλος, ο οίκος επισημαίνει ότι η συμφωνία ενέχει ρίσκα εκτέλεσης, ενώ η Intralot παραμένει εκτεθειμένη σε ρίσκα ανανέωσης συμβάσεων, λόγω της σημασίας συγκεκριμένων συμφωνιών, καθώς και νομοθετικά ρίσκα. 

 

