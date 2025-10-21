#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Με αυτήν την κίνηση ενισχύουμε την παρουσία μας στην ελληνική αγορά, διαφοροποιούμε το προϊοντικό μας μείγμα και επιβεβαιώνουμε τη θέση μας, ως μια ζυθοποιία με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων», τονίζει ο CEO Νικήτας Ασπιώτης.

Την μπύρα Cretan Kings απέκτησε η ΕΖΑ

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 11:52

H Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) προχωρά σε μια κίνηση – ορόσημο για την ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του σήματος CRETAN KINGS. Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση που ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ζυθοποιία με πλήρες, διαφοροποιημένο και ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η CRETAN KINGS είναι μια premium pilsner με 5% αλκοόλ, που ξεχωρίζει για την αργή ζύμωση, η οποία αναδεικνύει το πλούσιο άρωμα και την καθαρή, δροσιστική γεύση της. Ευκολόπιοτη και ισορροπημένη, θα διατίθεται σε φιάλη 500ml, φιάλη 330ml, κουτί 330ml και βαρέλι 30lt, καλύπτοντας όλες τις περιστάσεις κατανάλωσης.

Με ρίζες από το Ρέθυμνο, η CRETAN KINGS είναι μια μπύρα που μεταφέρει τον χαρακτήρα και την ψυχή της Κρήτης, το μεγαλείο, τη γαστρονομική κουλτούρα και τη φιλοξενία της. Μέσα από την ισχυρή της ταυτότητα, παντρεύει την παράδοση με τη σύγχρονη ζυθοποιία, αφηγούμενη την ιστορία του τόπου και της αυθεντικότητας.

O Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΖΑ, Νικήτας Ασπιώτης, δήλωσε «Η απόκτηση της CRETAN KINGS είναι μια στρατηγική επιλογή με ουσία και αξία. Εντάσσουμε στην οικογένεια της ΕΖΑ μια μπύρα με ισχυρή ταυτότητα και αυθεντικότητα, που συνδέεται με την πλούσια παράδοση και τη φιλοξενία της Κρήτης. Με αυτήν την κίνηση ενισχύουμε την παρουσία μας στην ελληνική αγορά, διαφοροποιούμε το προϊοντικό μας μείγμα και επιβεβαιώνουμε τη θέση μας, ως μια ζυθοποιία με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων . Στην ΕΖΑ θέλουμε να δίνουμε στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές σε premium προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και τοπικό χαρακτήρα. Η ΕΖΑ προχωρά με συνέπεια στην υλοποίηση της στρατηγικής της, εστιάζοντας σε επενδύσεις που δημιουργούν αξία τόσο για την εταιρεία και τους συνεργάτες μας, όσο και για την ελληνική ζυθοποιία συνολικά».

