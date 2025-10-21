#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Q&R: Καταβολή τιμήματος €746.662 για το 76,19% της Alexander Moore S.A.

Υλοποιήθηκε η καταβολή ποσοστού 50% του τιμήματος για την εξαγορά της Alexander Moore, σύμφωνα με τους όρους της δεσμευτικής συμφωνίας.

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 17:52

Σε συνέχεια των από 10/07/2025 και 11/07/2025 ανακοινώσεων της Quality & Reliability A.E. , σχετικά με την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας εξαγοράς της εταιρείας Alexander Moore S.A., η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υλοποιήθηκε η καταβολή ποσοστού 50% του τιμήματος και ειδικότερα Ευρώ 746.662, οπότε και αποκτήθηκε ποσοστό 76,19% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Alexander Moore S.A., σύμφωνα με τους όρους της δεσμευτικής συμφωνίας.

Το υπολειπόμενο ποσό θεωρείται πιστούμενο κατά τους όρους της δεσμευτικής συμφωνίας και θα καταβληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου 2026 σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα και τους προβλεπόμενους όρους, οπότε και θα υπάρξει πρόσθετη ανακοίνωση.

