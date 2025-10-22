Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Εθνικής Τράπεζας

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 15:40

Η Εθνική Τράπεζα θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα Γ’ τριμήνου 2025 την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη στις 10:30 της ίδιας ημέρας, για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.

 

